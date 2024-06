Deux Américaines conçoivent des blouses pour des enfants hospitalisés

Deux jeunes filles américaines conçoivent des blouses d’hôpital à motifs ludiques à destination d’enfants hospitalisés.

Âgées de 13 et 11 ans, Giuliana Demma et sa sœur Audrina ont cousu et donné plus de 1800 blouses à des enfants hospitalisés dans 36 états et en Ouganda. Trois autres pays du continent africain devraient les recevoir à l’automne.

Giuliana Demma, l'une des deux couturières a expliqué ce qui l'a inspiré : "J'ai commencé parce que ma cousine était à l'hôpital et qu'elle avait un cancer. Et j'ai remarqué que les chemises d'hôpital qu'elle avait reçues étaient ennuyeuses, de couleurs ternes. Il y avait des motifs disgracieux et ce n'était pas très joli. Ma famille lui a donc acheté une chemise d'hôpital avec des imprimés amusants, comme ceux de Disney, et des princesses. L'année suivante, j'ai participé à un camp de couture pendant l'été. Et puis je me suis souvenue que j'avais remarqué cela à propos des blouses d'hôpital, et j'ai réalisé que je voulais faire quelque chose pour aider les enfants comme elle".

C’est dans le sous-sol de leur maison de Freehold, dans le New Jersey, que les deux sœurs entreprennent leur opération de couture.

La spécialité d'Audrina est de coudre de petits oreillers pour les jeunes patients. Ils sont envoyés avec des boîtes de marqueurs pour que les bénéficiaires puissent les colorier à leur guise pendant leur séjour à l'hôpital.

Aucun enfant n'est jamais facturé pour l'une de ses robes, qui sont financées par des dons en argent et en matériel. Cette année, un magasin Starbucks local a accordé une subvention de 3 000 dollars au projet.

"Il y a toujours quelque chose de petit que l'on peut faire pour changer les choses. Cela n'a pas besoin d'être grand et peut être quelque chose de très simple. Mais, même si vous faites cela, ce sera vraiment très important.", a confié Giuliana Demma, couturière d'une association caritative .

"Je me sens bien. J'aime quand je peux aider parce que j'aime voir le sourire sur le visage des enfants, même s'ils traversent une période très difficile.", a expliqué Audrina Demma, couturière d'une association caritative.

Une entreprise de linge hospitalier, ImageFIRST à Clifton, dans le New Jersey, nettoie gratuitement tous les vêtements avant qu'ils ne soient envoyés aux hôpitaux, et un groupe de femmes d'un lotissement voisin ainsi qu'un groupe de jeunes d'une église aident, avec une quarantaine de bénévoles, à couper le tissu pour les filles.