Guerre Israël-Hamas : la Chine appelle à une conférence de paix pour Gaza

Le président chinois Xi Jinping a réitéré ses appels à la création d'un État palestinien indépendant et a promis d'accroître l'aide humanitaire à la population de Gaza lors de l'ouverture d'un sommet avec les dirigeants des États arabes, jeudi à Pékin.

Le sommet, auquel participent les chefs d'État de l'Egypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de la Tunisie, entre autres, devrait se concentrer sur l'expansion des relations commerciales entre la Chine et les pays arabes ainsi que sur les problèmes de sécurité liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

« La guerre ne devrait pas se poursuivre indéfiniment. La justice ne doit pas être absente pour toujours", a déclaré M. Xi dans son discours d'ouverture du forum de coopération Chine-États arabes

« L'engagement en faveur de la solution des deux États ne doit pas être remis en cause à volonté.

M. Xi a réaffirmé le soutien de la Chine à la solution des deux États et a promis une aide humanitaire de 500 millions de yuans (69 millions de dollars) pour Gaza.

Il a également promis de verser 3 millions de dollars à une agence des Nations unies qui fournit de l'aide et des secours aux réfugiés de la guerre entre Israël et le Hamas.

Pékin et les États arabes soutiennent les Palestiniens dans le conflit, alors qu'Israël fait l'objet d'une condamnation internationale croissante après l'attaque de Rafah, ville du sud de Gaza, qui a fait au moins 45 morts au cours du week-end.

Selon le ministère de la santé de Gaza, le nombre total de Palestiniens tués dans la guerre dépasse les 36 000.

Pékin soutient depuis longtemps les Palestiniens et dénonce Israël pour ses colonies dans les territoires occupés.

Elle n'a pas critiqué l'attaque initiale du Hamas du 7 octobre, qui a fait environ 1 200 morts, alors que les États-Unis et d'autres pays l'ont qualifiée d'acte terroriste.