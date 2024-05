USA : une infirmière licenciée pour ses propos sur "un génocide à Gaza"

Une infirmière a été licenciée par un hôpital de la ville de New York après avoir qualifié la guerre d'Israël à Gaza de "génocide" lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise d'un prix.

Hesen Jabr, infirmière spécialisée dans le travail et l'accouchement et d'origine palestinienne, était récompensée par le NYU Langone Health pour la compassion dont elle avait fait preuve en s'occupant de mères ayant perdu leur bébé, lorsqu'elle a établi un lien entre son travail et les souffrances des mères de Gaza.

"Je souffre de voir les femmes de mon pays subir elles-mêmes des pertes inimaginables pendant le génocide actuel à Gaza", a déclaré Mme Jabr, selon une vidéo du discours du 7 mai qu'elle a publiée sur les médias sociaux. "C'est pour ces raisons que ce prix m'est profondément personnel."

Mme Jabr a écrit sur Instagram qu'elle était arrivée au travail le 22 mai pour sa première garde après avoir reçu le prix lorsqu'elle a été convoquée à une réunion avec le président et le vice-président des soins infirmiers de l'hôpital "pour discuter de la façon dont j'ai “mis les autres en danger”, “gâché la cérémonie” et “offensé les gens” parce qu'une petite partie de mon discours était un hommage aux mères en deuil dans mon pays".

Elle a écrit qu'après avoir travaillé pendant la majeure partie de son service, elle a été "traînée une fois de plus dans un bureau" où on lui a lu sa lettre de licenciement et où elle a été escortée à l'extérieur du bâtiment. Un porte-parole de NYU Langone, Steve Ritea, a confirmé que Mme Jabr avait été licenciée à la suite de son discours et a précisé qu'il y avait également eu "un incident antérieur".

"Hesen Jabr avait été avertie en décembre, à la suite d'un incident antérieur, de ne pas exprimer ses opinions sur cette question controversée sur le lieu de travail", a déclaré M. Ritea dans un communiqué. "Elle a choisi de ne pas tenir compte de cet avertissement lors d'une récente cérémonie de reconnaissance des employés à laquelle ses collègues ont assisté en grand nombre, certains d'entre eux ayant été contrariés par ses commentaires. En conséquence, Mme Jabr n'est plus employée par NYU Langone".

M. Ritea n'a pas fourni de détails sur l'incident précédent. Mme Jabr a défendu son discours dans une interview accordée au New York Times et a déclaré que parler de la guerre "était très pertinent" compte tenu de la nature du prix qu'elle avait reçu. "Il s'agissait d'un prix pour le deuil, pour les mères endeuillées", a-t-elle déclaré.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 36 000 personnes ont été tuées dans le territoire au cours de la guerre qui a commencé avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Environ 80% des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés et des responsables de l'ONU affirment que certaines parties du territoire sont en proie à la famine.

Les critiques estiment que la campagne militaire d'Israël équivaut à un génocide, et le gouvernement sud-africain a formellement accusé le pays de génocide en janvier lorsqu'il a demandé à la plus haute juridiction des Nations unies d'ordonner l'arrêt des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.

Israël a nié l'accusation de génocide et a déclaré à la Cour internationale de justice qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger la population civile de Gaza.

Mme Jabr n'est pas le premier employé de l'hôpital, rebaptisé NYU Medical Center à la suite d'un don important du milliardaire Kenneth Langone, donateur du Parti républicain, à être licencié pour des commentaires sur le conflit du Proche-Orient.

Un éminent chercheur qui dirigeait le centre de cancérologie de l'hôpital a été licencié après avoir publié des dessins politiques anti-Hamas comprenant des caricatures de personnes arabes. Ce chercheur, le biologiste Benjamin Neel, a depuis porté plainte contre l'hôpital.

Ce n'est pas la première fois que Mme Jabr se retrouve sous les feux de la rampe. Lorsqu'elle était âgée de 11 ans en Louisiane, l'Union américaine pour les libertés civiles a intenté une action en justice en son nom après avoir été forcée d'accepter une Bible de la part du directeur de son école publique. "Ce n'est pas mon premier rodéo", a-t-elle déclaré au Times.