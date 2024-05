Gaza : Israël contrôle le couloir de Philadelphie vers l'Egypte

L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir pris le contrôle d'un corridor stratégique le long de la frontière de Gaza avec l'Égypte afin de couper les tunnels de contrebande, alors qu'elle tente de détruire le groupe militant du Hamas dans une guerre qui en est à son huitième mois.

La prise du corridor Philadelphie pourrait compliquer les relations d'Israël avec l'Égypte, qui s'est plainte de l'avancée d'Israël vers sa frontière. Israël affirme que le corridor est truffé de tunnels qui ont acheminé des armes et d'autres biens pour le Hamas, malgré le blocus imposé depuis des années par Israël et l'Égypte.

Israël a également renforcé son incursion dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où des centaines de milliers de personnes ont cherché à s'abriter des combats et où l'intensification de la violence au cours des derniers jours a tué des dizaines de Palestiniens. L'armée a déclaré qu'une cinquième brigade, comptant jusqu'à plusieurs milliers de soldats, avait rejoint les troupes opérant dans la ville mardi.

L'Égypte estime que tout renforcement des troupes dans la zone frontalière stratégique constituerait une violation de l'accord de paix conclu entre les deux pays en 1979. Elle s'est déjà plainte de la prise de contrôle par Israël du poste frontière de Rafah, le seul point de passage entre Gaza et l'Égypte.

"Le corridor Philadelphie a servi de ligne d'oxygène au Hamas, qui y a régulièrement fait entrer des armes en contrebande dans la bande de Gaza", a déclaré le porte-parole du chef des forces armées israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari.

Zone démilitarisée

Un responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël avait informé l'Égypte de la prise de contrôle. Une vingtaine de tunnels, dont certains inconnus d'Israël, ont été découverts, ainsi que 82 points d'accès à ces tunnels. Il n'a pas été possible de savoir si les tunnels étaient actuellement utilisés.

Le corridor fait partie d'une zone démilitarisée plus vaste qui s'étend sur toute la frontière entre Israël et l'Égypte. En vertu de l'accord de paix, chaque partie n'est autorisée à déployer qu'un petit nombre de soldats ou de gardes-frontières dans la zone, mais ce nombre peut être modifié par accord mutuel. Au moment de l'accord, les troupes israéliennes contrôlaient Gaza, jusqu'à ce qu'Israël retire ses forces et ses colons en 2005.

La chaîne de télévision publique égyptienne Al-Qahera News TV a indiqué qu'il n'y avait eu "aucune communication avec la partie israélienne" concernant les allégations de découverte de tunnels à la frontière. L'Égypte a exprimé à plusieurs reprises sa crainte que l'offensive israélienne ne pousse les Palestiniens à franchir la frontière, un scénario que l'Égypte juge inacceptable.

L'étroit corridor - d'une largeur d'environ 100 mètres par endroits - s'étend sur 14 kilomètres du côté gazaoui de la frontière avec l'Égypte et comprend le point de passage de Rafah vers l'Égypte. Le Hamas a le libre accès à la frontière depuis qu'il a pris le contrôle de Gaza en 2007.

Tunnels

Des tunnels de contrebande ont été creusés sous la frontière entre Gaza et l'Égypte pour contourner le blocus israélo-égyptien imposé après la prise du pouvoir par le Hamas. Certains de ces tunnels étaient suffisamment larges pour accueillir des véhicules. Le Hamas apportait des armes et des fournitures, et les habitants de Gaza introduisaient clandestinement des biens commerciaux, du bétail aux matériaux de construction.

La situation a changé au cours de la dernière décennie, lorsque l'Égypte a combattu des militants islamistes dans le Sinaï. L'armée égyptienne s'est attaquée aux tunnels et en a détruit des centaines.

Le responsable militaire a déclaré qu'Israël avait également pris le "contrôle tactique" de Tel al-Sultan, un quartier situé à la limite nord-ouest de Rafah. Il a toutefois précisé que l'incursion dans la ville restait une "opération de portée et d'échelle limitées".

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que la prise du corridor de Philadelphie serait conforme à l'opération terrestre "limitée" dont les responsables israéliens ont informé l'équipe du président Joe Biden pour la ville de Rafah.

"Lorsqu'ils nous ont informés de leurs plans pour Rafah, ils prévoyaient de se déplacer le long de ce corridor et en dehors de la ville pour faire pression sur le Hamas dans la ville", a déclaré M. Kirby à la presse mercredi.

"Guerre longue"

Pendant ce temps, les violences meurtrières se poursuivent. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'une frappe israélienne avait apparemment tué deux ambulanciers qui s'apprêtaient à évacuer des blessés à Tel al-Sultan.

Plus tôt dans la journée, un haut responsable israélien a déclaré que la guerre durerait probablement jusqu'à la fin de l'année, une sombre prédiction pour un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes, renforcé l'isolement d'Israël dans le monde et mis la région au bord d'une conflagration plus large.

Le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Tzachi Hanegbi, a déclaré à la radio publique Kan qu'il "s'attendait à sept mois de combats supplémentaires" pour détruire les capacités militaires et administratives du Hamas et du Jihad islamique, un groupe militant plus petit.

L'armée a déclaré dès le départ que "la guerre serait longue", a-t-il ajouté. Elle a désigné l'année 2024 comme année de guerre.

Les remarques de M. Hanegbi soulèvent des questions sur l'avenir de Gaza et sur le rôle qu'Israël y jouera. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont exigé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu décide d'une vision d'après-guerre pour le territoire palestinien. Le ministre de la Défense de M. Netanyahu et l'un de ses principaux partenaires au sein du gouvernement l'ont averti qu'il devait prendre des mesures pour éviter qu'Israël ne s'enlise indéfiniment dans la bande de Gaza.

Catastrophe

La guerre a déjà dévasté le paysage urbain de Gaza, déplacé la majeure partie de sa population et provoqué une catastrophe humanitaire et une famine généralisée. Elle a ouvert Israël à un examen juridique international, les tribunaux du monde entier lui reprochant sa conduite en temps de guerre, a suscité des désaccords avec la Maison Blanche et, mardi, a incité trois pays européens à reconnaître formellement un État palestinien.

Israël affirme qu'il doit démanteler les derniers bataillons du Hamas à Rafah et qu'il cherchera à exercer un contrôle sécuritaire indéfini sur la bande de Gaza, même après la fin de la guerre. Toutefois, il n'a pas encore atteint ses principaux objectifs, à savoir le démantèlement du Hamas et le retour des dizaines d'otages capturés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a déclenché la guerre.

Au-delà de Rafah, les forces israéliennes ont continué à combattre des militants dans certaines parties de Gaza dont l'armée a déclaré avoir pris le contrôle il y a plusieurs mois - signes potentiels d'une insurrection de faible ampleur qui pourrait maintenir l'engagement des troupes israéliennes dans le territoire.

Les combats à Rafah ont provoqué le déplacement d'un million de personnes, selon les Nations Unies, dont la plupart étaient déjà déplacées d'autres parties de Gaza.

"Ligne rouge"

Des habitants ont déclaré que des combats étaient en cours dans le centre-ville et à la périphérie de Tel al-Sultan, le même quartier où une frappe israélienne a déclenché le week-end dernier un incendie qui a ravagé un campement de personnes déplacées, faisant des dizaines de morts. Israël a déclaré qu'il enquêtait et que l'incendie pourrait avoir été causé par une explosion secondaire.

Une jetée flottante construite par les États-Unis pour acheminer l'aide vers le territoire a été endommagée par le mauvais temps, ce qui constitue un nouveau revers pour les efforts visant à apporter de la nourriture aux Palestiniens affamés. Israël contrôle désormais entièrement les points de passage terrestres de Gaza.

Les États-Unis et d'autres alliés ont mis en garde contre une véritable offensive à Rafah. L'administration Biden a déclaré qu'elle franchirait une "ligne rouge" et a refusé de fournir des armes offensives pour une telle entreprise. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas essayé d'arrêter les avancées d'Israël.

La semaine dernière, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive à Rafah dans le cadre d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza, ce qu'Israël nie.

La guerre a commencé lorsque des militants ont fait irruption dans le sud d'Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant environ 250 otages. Plus d'une centaine d'entre eux ont été libérés lors d'un cessez-le-feu en novembre, en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

L'offensive israélienne en réponse à l'attaque a tué au moins 36 096 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils. Israël affirme avoir tué 15 000 militants.