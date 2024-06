Gaza : Israël prépare l'alternative au Hamas

Le ministre israélien de la défense s’est félicité dimanche du déroulement des opérations militaires menées par Tsahal à Rafah.

Israël affirme que l'opération dans cette ville palestinienne est essentielle pour déraciner les derniers bataillons du Hamas dans . Alors même qu’elle est loin de faire l’unanimité.

'' L'opération à Rafah progresse aussi bien en surface qu'en sous-sol, les forces se battent avec une grande détermination et détruisent le tunnel qui relie la bande de Gaza à l'Egypte, nous étranglons le Hamas et ne lui permettons pas de continuer à exister - il n'aura pas la capacité de se renforcer, de se consolider et de s'armer. '', a déclaré Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense.

Les autorités israéliennes préparent d’ailleurs l’alternative au Hamas dans la région. Une nouvelle administration est dans les tuyaux. L'idée a été mise sur la table dimanche par le patron de la défense israélienne.

'' Lorsque nous isolerons des régions, nous en retirerons les membres du Hamas et y introduirons d'autres forces qui permettront à un autre gouvernement de menacer le Hamas.'', a expliqué Yoav Gallant.

Depuis le début ’intervention de l’armée israélienne à Rafah, au moins 1 million de palestiniens ont quitté cette ville face aux conditions de vie jugée apocalyptiques par les Nations unies. Israël faisant fi des appels en faveur d’un cessez-feu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est confronté à une pression croissante après que le président américain Joe Biden a annoncé une proposition d'accord pour mettre fin aux combats à Gaza, de nombreux Israéliens pressant M. Netanyahu d'accepter l'accord.

Netanyahu a déclaré qu'un cessez-le-feu permanent à Gaza n'était pas envisageable tant que les conditions de longue date pour mettre fin à la guerre ne seraient pas remplies, semblant ainsi saper la proposition que M. Biden a décrite comme une proposition israélienne.