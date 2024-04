Dubaï : reprise du trafic aérien après les pluies torrentielles

Les Emirats arabes unis se remettent progressivement des pluies diluviennes qui sont tombés ces derniers jours.

Le pays habituellement désertique a vu son principal aéroport inondé, une problématique de taille, l’aéroport international de Dubaï étant le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux.

Le directeur général des aéroports de Dubaï s’est exprimé au sujet de ces inondations inédites en abordant la question des vols retardés : "C'est un événement sans précédent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et bien sûr, cela a entraîné des perturbations majeures. Les opérations à l'aéroport ont été interrompues pendant de longues périodes. Et bien sûr, nous avons eu une accumulation massive d'avions et de passagers à l'arrivée et au départ. La toute première priorité a donc été d'éliminer les impacts sur l'infrastructure. Et nous avons eu 22 camions-citernes pour évacuer l'eau de l'aérodrome" a-t-il déclaré.

Les Emirats Arabes Unis tentent de faire redémarrer le trafic aérien en autorisant davantage de vols à reprendre.

La compagnie aérienne long-courrier Emirates, essentielle pour les voyages est-ouest, a commencé à autoriser les passagers locaux à arriver au terminal 3, sa base d'opérations.

" Je pense que nous avons eu plus de 2000 personnes dans le T-3 qui ont pu réserver leur vol et s'enregistrer, d'une certaine manière. J'étais là vers 12 heures aujourd'hui, et il y avait énormément de monde, mais je pense que les clients ont fait preuve de bonne humeur. Ils acceptent la situation, ils réalisent que nous ne pouvons pas contrôler la météo" a ajoutéPaul Griffiths, PDG de Dubai Airports.

Le directeur général des aéroports de Dubaï a reconnu que les voies de circulation avaient été inondées par les pluies, mais que les pistes de l'aéroport n'avaient pas été envahies par l'eau et qu'elles pouvaient donc être utilisées en toute sécurité.

À la fin de la journée de mardi, plus de 142 millimètres de précipitations avaient arrosé Dubaï en 24 heures. En moyenne, l'aéroport international de Dubaï reçoit 94,7 millimètres (3,73 pouces) de pluie par an. D'autres régions du pays ont connu des précipitations encore plus importantes.

Les systèmes de drainage des Émirats arabes unis ont rapidement été débordés, inondant des quartiers, des zones d'affaires et même des portions de l'autoroute à 12 voies Sheikh Zayed Road qui traverse Dubaï.