Burundi : au moins 100 000 déplacés par les pluies et inondations

Au Burundi, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer à cause des inondations provoquées par les fortes pluies.

L'Afrique de l'Est connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie et 13 autres au Kenya.

Au Burundi, ces pluies dévastatrices ont provoqué des inondations, glissements de terrain, vents violents et grêle ayant affecté plus de 203 900 personnes "entre septembre 2023 et le 7 avril 2024".

Ces pluies diluviennes ont détruit 19 250 maisons et 209 salles de classe, selon le ministre de l’intérieur, Martin Niteretse, et la représentante de l'ONU au Burundi, Violet Kenyana Kakyomya.

Le gouvernement du pays et l’ONU ont lancé un appel à une aide financière pour faire face aux "effets dévastateurs" des pluies saisonnières qui, exacerbées par le phénomène climatique El Niño, ont fait près de 100 000 déplacés.

"Depuis l'année dernière, les pluies et les niveaux d'eau augmentent ici. Petit à petit, les terres sont gorgées d'eau. Maintenant, le niveau d’eau est très élevé et nous n'avons jamais vu une situation aussi grave. C'est terrible. C'est la première fois de ma vie que je vois ça", explique Joachim Ntirampeba, victime des inondations.

Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde selon la Banque mondiale et l'un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le "besoin d'assistance humanitaire" dans ce pays concerne 306 000 personnes.