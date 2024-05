Afrique du Sud : à la rescousse de bébés tortues refoulés de mer

Un aquarium d'Afrique du Sud a atteint sa capacité maximale après que plus de 500 bébés tortues de mer ont été rejetés sur les plages par une tempête rare et puissante et ont été secourus par des membres du public.

Les petites tortues sont pour la plupart des tortues caouannes en voie de disparition et devraient être en train de naviguer dans l'océan. Au lieu de cela, la plupart d'entre elles passeront les premiers mois de leur vie dans des réservoirs en plastique nouvellement construits au centre de conservation des tortues de l'aquarium Two Oceans, au Cap. L'aquarium réhabilite environ 400 des quelque 530 tortues malades et blessées qui ont été amenées, et envoie les autres dans deux autres aquariums pour répartir la charge.

Les bébés tortues doivent se débrouiller seuls dès leur éclosion sur les plages et leur arrivée dans l'océan.

En Afrique du Sud, les tortues caouannes éclosent sur la côte nord-est, à l'autre bout du pays, loin du Cap. Ces tortues ont probablement été aspirées par le courant chaud des Aiguilles de l'océan Indien, transportées autour de la pointe de l'Afrique du Sud et rejetées dans les eaux froides de l'océan Atlantique près du Cap.

C'est assez courant, a déclaré Talitha Noble-Trull, directrice du Centre de conservation des tortues. Elle est chargée de traiter les nouveaux arrivants.

Ce qui n'est pas normal, c'est la puissante tempête qui a récemment frappé la région du Cap, laissant des centaines de bébés tortues dans le besoin.

Le centre de conservation reçoit généralement quelques jeunes tortues échouées, voire une centaine, au cours des trois ou quatre mois qui suivent la saison d'éclosion. Sa capacité normale est de 150 tortues.

"Ce que nous n'avons jamais vu auparavant, c'est plus de 500 tortues en deux semaines, et c'est ce que les derniers temps nous ont apporté", a déclaré Mme Noble-Trull. "Mes plans budgétaires pour l'année ont été réduits à néant.

Elle estime que chaque tortue coûtera 500 dollars pour retrouver toutes ses forces avant d'être relâchée dans l'océan Indien, plus chaud, dans quelques mois. Le Centre de conservation des tortues a fait appel à une petite armée de bénévoles pour aider le personnel à temps plein de l'aquarium à s'occuper des tortues.

Les tortues sont classées en fonction de leur état de santé, certaines nécessitant des soins intensifs en raison de blessures, de malnutrition ou d'infections. Un numéro est inscrit sur chaque carapace pour les identifier.

Si la tempête a été un choc majeur pour les tortues, qui sont vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes et au changement climatique, elle a donné à Noble-Trull et à d'autres défenseurs de l'environnement un aperçu précieux d'un autre danger de plus en plus courant.

De nombreuses tortues ont ingéré de petits morceaux de plastique qui sont sortis de leur système après leur arrivée à l'aquarium. Noble-Trull dispose d'un plateau contenant des morceaux de plastique collectés en une seule journée, dont certains sont aussi gros qu'un ongle.

Normalement, l'équipe de conservation ne verrait pas une telle quantité de preuves de la pollution plastique dans l'océan.

Les tortues passent presque toute leur vie dans l'océan, sauf à la naissance et lorsque les femelles reviennent sur le rivage pour pondre. C'est pourquoi elles sont des "indicateurs de l'océan", explique Mme Noble-Trull.

"De petits morceaux de plastique mou ou dur flottent sur les océans et les tortues les mangent. Il est donc très important pour nous de collecter et d'enregistrer ces données. Car ces tortues nous envoient un message. Elles ne nous le disent pas. Elles nous le crient. Nos océans ne sont pas un endroit sûr pour les tortues".