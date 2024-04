Soudan: l'ONU alerte sur l'« escalade des tensions » à El-Fasher

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Volker Türk est gravement préoccupé par l’escalade de la violence dans et autour de la ville d’El Fasher, au Darfour Nord, où des dizaines de personnes ont été tuées au cours des deux dernières semaines, suite à l’intensification des hostilités entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide.

Seif Magango, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, indique que "les deux parties ont lancé des attaques indiscriminées en utilisant des armes explosives à large rayon d'impact, telles que des obus de mortier et des roquettes tirées par des avions de chasse, dans des quartiers résidentiels. Au moins 43 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lors des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, soutenues par leurs milices alliées respectives, depuis le 14 avril, date à laquelle les FSR ont commencé à pénétrer dans la ville d'El-Fasher."

"Les civils sont pris au piège dans la ville, la seule du Darfour encore aux mains des Forces armées soudanaises, et craignent d’être tués s’ils tentent de fuir", a ajouté M. Magango.

Cette situation désastreuse est aggravée par la pénurie de produits essentiels, car les livraisons de biens commerciaux et l'aide humanitaire ont été fortement entravées par les combats, et les camions de livraison ne peuvent pas traverser librement le territoire contrôlé par les forces armées soudanaises.

Depuis le début du mois , les FSR ont mené plusieurs attaques de grande envergure contre des villages principalement habités par la communauté ethnique africaine Zaghawa.

Les Forces de soutien rapide ont incendié certains de ces villages, notamment Durma, Umoshosh, Sarafaya et Ozbani.