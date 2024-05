L'ONU s'inquiète des inondations en Afrique de l'Est

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le Secrétaire général avait exprimé sa profonde détresse à la nouvelle des centaines de vies perdues et des nombreuses autres personnes affectées par les fortes inondations au Burundi, au Kenya, en Somalie et en Tanzanie, ainsi que dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est, lors d'une réunion d'information tenue jeudi.

"Les Nations unies et leurs partenaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales pour répondre aux besoins humanitaires", a déclaré M. Dujarric.

Il a ajouté que les Nations unies se tenaient prêtes à offrir toute assistance supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire durant cette période difficile.

"Le Secrétaire général est extrêmement préoccupé par les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes déclenchés par El Niño, qui risquent de dévaster encore davantage les communautés et de compromettre les moyens de subsistance", a déclaré M. Dujarric.

Les inondations en Afrique de l'Est ont également tué plus de 150 personnes dans les pays voisins de la Tanzanie et de la Somalie et affecté des centaines de milliers de personnes en Éthiopie et au Burundi.