Afrique du Sud : la mairie de Jo'burg épinglée pour un incendie meurtrier

Un rapport sur l'incendie d'un immeuble qui a tué 76 personnes en Afrique du Sud l'année dernière a conclu que les autorités de la ville devraient être tenues pour responsables parce qu'elles étaient au courant de graves problèmes de sécurité dans l'immeuble d'appartements délabré au moins quatre ans avant l'incendie.

L'incendie nocturne de l'immeuble de cinq étages situé dans le centre de Johannesburg, le 31 août, a été l'une des pires catastrophes qu'ait connues l'Afrique du Sud. Au moins 12 enfants figurent parmi les morts et 86 autres personnes ont été blessées, certaines ayant dû sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes.

D'autres ont déclaré avoir jeté de jeunes enfants par les fenêtres dans l'espoir que des personnes les attraperaient en bas. De nombreuses victimes ont été brûlées au point d'être méconnaissables après avoir été piégées dans le bâtiment surpeuplé et il a fallu des semaines aux autorités pour identifier les corps à l'aide de tests ADN.

Le juge à la retraite Sisi Khampepe a été chargé de l'enquête, qui a débuté en octobre. Elle a remis la première partie de son rapport dimanche et a conclu que la ville de Johannesburg, propriétaire du bâtiment, avait fait preuve d'un "mépris total" à l'égard de son "état calamiteux".

À la suite de l'incendie, on a découvert que des centaines de personnes vivaient illégalement dans le bâtiment, certaines d'entre elles dans des cabanes érigées dans les couloirs, les salles de bains et le sous-sol, qui devait servir de parking. Les services d'urgence ont déclaré que les extincteurs avaient été retirés des murs et que la principale issue de secours était fermée à clé la nuit de l'incendie.

L'intérieur du bâtiment était jonché de déchets, ce qui, combiné aux cabanes de fortune en bois, a rendu l'incendie particulièrement meurtrier, selon le rapport de Mme Khampepe.

Pourtant, des fonctionnaires de la ville, des agents de l'immigration nationale et des policiers avaient effectué une descente dans le bâtiment en 2019 et avaient "constaté que les conditions de vie désastreuses dans le bâtiment avaient contribué à la dévastation de l'incendie", a déclaré Mme Khampepe aux journalistes après avoir remis son rapport.

Elle a recommandé que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre du directeur général de la Johannesburg Property Company, qui supervise les bâtiments de la ville. Elle a également indiqué que le bâtiment devrait être démoli et qu'une plaque devrait être érigée à la mémoire des dizaines de victimes.

Cette tragédie a révélé l'ampleur de la dégradation de certains quartiers de la plus grande ville et centre économique d'Afrique du Sud, où de nombreux bâtiments ont été "détournés" par des propriétaires illégaux, qui louent des espaces à des personnes désespérément à la recherche d'un endroit où vivre. Les immeubles sont souvent surpeuplés et les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

L'enquête a connu un développement stupéfiant en janvier lorsqu'un homme qui devait témoigner en tant que résident de l'immeuble a déclaré qu'il avait allumé l'incendie pour brûler le corps d'un homme qu'il avait tué sur ordre d'un trafiquant de drogue.

L'homme qui a fait cette confession choquante a été arrêté et inculpé de 76 chefs d'accusation de meurtre et d'incendie volontaire.