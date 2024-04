Les USA demandent d'arrêter de fournir des armes au Soudan

Les États-Unis ont exhorté lundi tous les pays fournissant des armes aux belligérants soudanais à cesser leurs ventes d'armes, avertissant que l'histoire de la vaste région occidentale du Darfour, où un génocide a eu lieu il y a 20 ans, "est en train de se répéter".

L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré à la presse, à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies, qu'El Fasher, la seule ville du Darfour qui ne soit pas tenue par des forces paramilitaires, est "au bord du précipice d'un massacre à grande échelle".

Elle a exhorté tous les pays à brandir la menace d'une "crise aux proportions épiques". L'ambassadeur adjoint de Grande-Bretagne, James Kariuki, s'est fait l'écho de cet appel en déclarant : "La dernière chose dont le Soudan a besoin, c'est d'une nouvelle escalade dans ce conflit qui dure depuis un an."

Linda Thomas-Greenfield a déclaré qu'il existe des "informations crédibles" selon lesquelles les forces paramilitaires de soutien rapide et leurs milices alliées ont rasé de nombreux villages à l'ouest d'El Fasher et prévoient "une attaque imminente sur El Fasher".

"Une attaque contre El Fasher serait un désastre en plus d'une catastrophe, a averti Linda Thomas-Greenfield, affirmant que cela mettrait en danger les deux millions de personnes qui vivent à El Fasher et les 500 000 Soudanais qui y ont trouvé refuge.

Mme Thomas-Greenfield a exhorté les forces paramilitaires, connues sous le nom de FSR, à mettre fin à leur siège d'El Fasher "et à renoncer à toute attaque contre la ville".

Elle a exhorté le FSR et les forces gouvernementales rivales à prendre des mesures urgentes pour désamorcer la violence et engager des négociations directes, protéger les civils et permettre l'accès de l'aide humanitaire, en particulier aux 5 millions de Soudanais "au bord de la famine" et aux 10 millions d'autres qui ont désespérément besoin d'aide.

Le Soudan a plongé dans le chaos à la mi-avril 2023, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces paramilitaires du FSR, commandées par Mohammed Hamdan Daglo, ont dégénéré en batailles de rue dans la capitale, Khartoum. Les combats se sont étendus à d'autres parties du pays, en particulier aux zones urbaines, et à la région du Darfour.

Rosemary DiCarlo, responsable politique de l'ONU, a déclaré au Conseil le 19 avril que la guerre qui dure depuis un an est alimentée par des armes provenant de soutiens étrangers qui continuent de faire fi des sanctions de l'ONU visant à mettre fin au conflit. "C'est illégal, c'est immoral et cela doit cesser", a-t-elle déclaré.

Elle n'a pas cité les noms des partisans étrangers.

Mais Burhan, qui a pris le contrôle militaire du Soudan en 2021, est un proche allié de l'Égypte voisine et de son président, l'ancien chef de l'armée Abdel-Fattah el-Sissi. En février, le ministre soudanais des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue iranien à Téhéran, alors que des informations non confirmées faisaient état de l'achat de drones pour les forces gouvernementales.

Daglo, le chef de la FSR, aurait reçu le soutien du groupe mercenaire russe Wagner. Des experts de l'ONU ont indiqué dans un rapport récent que les FSR avaient également reçu le soutien de communautés arabes alliées et de nouvelles lignes d'approvisionnement militaire passant par le Tchad, la Libye et le Soudan du Sud.

Linda Thomas-Greenfield a déclaré lundi que toutes les puissances régionales devaient cesser de fournir des armes aux parties belligérantes, comme l'exige l'embargo sur les armes décrété par l'ONU, et a indiqué aux journalistes que les États-Unis continueraient à faire pression sur elles.

En réponse à une question, elle a indiqué que les Émirats arabes unis, qui ont nié à plusieurs reprises avoir fourni des armes au Soudan, étaient l'un des pays avec lesquels les États-Unis s'étaient engagés.

Rosemary DiCarlo, de l'ONU, a dressé un tableau désastreux de l'impact de la guerre : plus de 14 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, une famine imminente avec 25 millions de personnes ayant besoin d'une assistance vitale, et plus de 8,6 millions de personnes forcées de fuir leur foyer.

Au cours de la guerre, les FSR, dominées par les Arabes, ont mené des attaques brutales au Darfour contre des civils d'origine africaine, en particulier les Masalit, et ont pris le contrôle de la plus grande partie de cette vaste région, dont El Fasher est la nouvelle cible.

Il y a deux décennies, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, en particulier par les célèbres milices arabes Janjawid, contre les populations identifiées comme centrafricaines ou est-africaines. Jusqu'à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de chez elles.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré en janvier qu'il y avait des raisons de croire que les deux parties commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide au Darfour.

Les FSR ont été formées à partir de combattants janjawid par l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays pendant trois décennies avant d'être renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019. Il est recherché par la CPI pour génocide et autres crimes commis lors du conflit au Darfour dans les années 2000.