Le Liberia veut augmenter ses exportations de bois

Le Liberia, le pays le plus boisé d'Afrique de l'Ouest, a une longue histoire d'exploitation forestière illégale, que l'autorité de régulation du pays, la Forestry Development Authority (FDA), s'est efforcée à plusieurs reprises de combattre.

La nomination récente à la tête de l'Office des forêts de Rudolph Merab, dont les entreprises ont été reconnues à deux reprises coupables d'exploitation forestière illégale, n'a donc pas manqué de susciter des interrogations. L'une des sociétés de Merab a également été mentionnée dans le procès de Charles Taylor, ancien président du Liberia condamné pour crimes de guerre pendant la guerre civile dans le pays voisin, la Sierra Leone.

Dans une interview accordée à l'Associated Press, M. Merab a répondu pour la première fois à des questions sur son passé et a détaillé ses projets de gestion des forêts du Liberia, promettant d'augmenter les exportations de bois et de réduire les réglementations.

"L'exploitation forestière commerciale a toujours aidé le pays", a déclaré M. Merab, interrogé par téléphone fin avril, ajoutant qu'il fallait davantage de scieries pour que les arbres fraîchement coupés puissent être transformés au Liberia avant d'être exportés.

Le Liberia, pays de plus de 5 millions d'habitants, est bordé par la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et possède un long littoral le long de l'océan Atlantique. Malgré un passé récent marqué par la guerre civile et des problèmes chroniques liés à l'exploitation illégale des forêts, la plupart de ses forêts tropicales restent luxuriantes et intactes.

M. Merab a laissé entendre qu'il serait possible d'abattre deux fois plus d'arbres que lors des précédents sommets atteints par le Liberia sans mettre en péril ses forêts tropicales, qui abritent des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest et des éléphants de forêt menacés d'extinction. Les exportations annuelles de bois les plus élevées du Liberia étaient de 1,4 million de mètres cubes, a-t-il déclaré, alors que 3 millions de mètres cubes seraient viables. Cela équivaudrait à environ 1 200 piscines olympiques remplies de bois.

L'année dernière, l'AP a révélé que 3 millions de dollars de bois avaient été abattus illégalement sous la direction de Mike Doryen, alors directeur général de l'Office des forêts. Selon un dossier compilé par le ministère britannique des Affaires étrangères, Mike Doryen présidait un système parallèle d'exportation illégale de grumes dans lequel jusqu'à 70 % du bois était exporté au noir. M. Doryen a nié toute malversation.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne, tous deux grands donateurs pour la conservation des forêts libériennes, espéraient que le changement de gouvernement ouvrirait une nouvelle ère. L'ex-président et ancien footballeur George Weah, qui avait nommé M. Doryen et refusé de le limoger malgré les pressions diplomatiques soutenues, a été démis de ses fonctions l'année dernière. Cela signifiait qu'il y avait un nouveau patron à la tête de la FDA.

La nomination de M. Merab par le président Joseph Boakai en février a été critiquée par les défenseurs de l'environnement. Les demandes de commentaires sur la nomination de M. Merab adressées au bureau du président sont restées sans réponse.

"Il y a 15 ans, il y avait un réel espoir qu'un secteur forestier libérien nouvellement réformé puisse devenir un brillant exemple de gestion légale et durable des forêts tropicales", avance Sam Lawson, directeur fondateur de l'organisation à but non lucratif Earthsight et expert en bois qui a formé le nouveau personnel de l'Office des forêts lors de la réforme de l'organisation dans les années 2000. "Cette dernière nouvelle est le clou dans le cercueil de ces espoirs."

En tant que président d'un groupe commercial, la Liberia Timber Association, M. Merab a vivement critiqué un accord de 150 millions de dollars entre le Liberia et la Norvège visant à protéger les forêts restantes. Il a affirmé que cet accord menaçait l'industrie forestière et a déclaré qu'il ne négligerait aucun détail pour le contester.

Exploitant forestier depuis les années 1980, l'une des sociétés de M. Merab, Liberia Wood Management Corporation, a été citée dans le procès de M. Taylor, condamné pour avoir aidé les rebelles pendant la guerre civile en Sierra Leone. Les activités de Taylor étaient en partie financées par la vente de ce que l'on a appelé le "bois de sang".

Lors de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Taylor a été accusé par les procureurs de soutenir les rebelles par l'intermédiaire de la LWMC, ce que l'ancien président a nié. Selon un rapport de l'ONU datant de 2001, la LWMC a été attaquée par les rebelles opposés "pour les décourager de faire des affaires avec Charles Taylor".

M. Merab a déclaré à l'AP qu'il avait "pris contact" avec M. Taylor, mais n'a pas donné de détails. La LWMC faisait des affaires avec la République du Liberia, pas avec Taylor, a déclaré M. Merab. "Je n'ai jamais participé au trafic d'armes. Je suis l'un de ceux qui ont été touchés par ce trafic. Nous n'avons jamais participé à la guerre ; nous n'avons jamais soutenu aucun membre de la guerre."

M. Merab a également contesté les conclusions des gouvernements précédents selon lesquelles ses entreprises étaient impliquées dans l'exploitation illégale des forêts. En 2005, une étude menée par le gouvernement libérien a révélé que les importantes concessions forestières de la LWMC étaient illégales. Le contrat de l'entreprise n'était pas conforme à l'État de droit ou au droit du travail et comportait des arriérés d'impôts d'un montant de 1,4 million de dollars, selon l'étude. Les concessions de l'entreprise ont ensuite été annulées.

Les conclusions sont "totalement erronées", a déclaré M. Merab. "Depuis que j'ai commencé l'exploitation forestière, j'ai travaillé dans les limites de la loi."

M. Merab soutient qu'il n'y avait pas eu de décision de justice concluant à l'illégalité, mais plutôt un décret de la présidente de l'époque, Ellen Johnson Sirleaf, pris sans preuve. Il reconnaît que certaines taxes étaient dues, mais que le montant était moins élevé que ce qui était allégué.

En 2012, un scandale a touché une autre entreprise de Rudolph Merab, Bodeco. Une enquête gouvernementale a révélé que son contrat comportait "de nombreuses incohérences" et était "nul pour cause d'illégalité". Bodeco s'est vu retirer plus de 90 000 hectares de permis d'exploitation forestière.

La société "savait ou aurait dû savoir qu'elle exécutait un contrat comportant des mensonges importants", selon l'étude. M. Merab a déclaré que les concessions de Bodeco avaient été accordées par le gouvernement, qui a ensuite fait marche arrière, et que la procédure d'annulation n'avait pas été respectée.

_"Si le gouvernement du Libéria accorde quelque chose et que, par la suite, sous la pression, il déclare "Non, c'était illégal", qui est en tort ?" _En tant que chef des forêts, M. Merab avance qu'il s'efforcerait de réduire les réglementations. "Parfois, les réglementations deviennent trop lourdes et étouffent la productivité", a-t-il déclaré. "C'est la même chose pour les lois. Parfois, la loi devient très répressive".