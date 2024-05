Liberia : Boakai signe le décret pour un tribunal des crimes de guerre

Le président Joseph Boakai a signé jeudi un décret visant à créer un tribunal des crimes de guerre, attendu depuis longtemps, afin de rendre justice aux victimes des deux guerres civiles du Liberia, caractérisées par des massacres généralisés, des tortures et des violences sexuelles.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont décrit comment les filles étaient soumises à des viols collectifs, tandis que les enfants étaient recrutés pour combattre, souvent après avoir assisté à l'assassinat de leurs parents. Les guerres civiles qui se sont succédé ont tué environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003.

La législation a été adoptée par le Parlement et le Sénat, et signée par une majorité de législateurs, dont certains seraient poursuivis en justice.

"La conviction qui nous amène ici aujourd'hui est que, pour que la paix et l'harmonie aient une chance de prévaloir, la justice et la guérison doivent parfaire le travail préparatoire", a déclaré M. Boakai dans un communiqué.

Les victimes et les militants de la justice réclament depuis des décennies la création d'un tribunal chargé de juger les personnes accusées de crimes de guerre. En 2009, une commission d'après-guerre pour la vérité et la réconciliation a dressé une liste de personnes devant être poursuivies pour crimes de guerre, mais le gouvernement n'a pas agi. La justice a été un enjeu majeur de l'élection présidentielle de l'année dernière, qui a permis à Boakai de battre le grand joueur de football et président de l'époque, George Weah.

Le Liberia a été créé en 1822 pour accueillir les esclaves affranchis des États-Unis, mais il s'est déclaré indépendant 25 ans plus tard. La résolution appelle les donateurs internationaux à financer le tribunal. Un certain nombre d'étapes juridiques doivent encore être franchies pour qu'un tribunal indépendant et efficace puisse être mis en place.

Beth Van Schaack, l'envoyée des États-Unis pour la justice pénale mondiale, a déclaré que les États-Unis financeraient le tribunal, s'il était mis en place de manière appropriée, et que d'autres donateurs avaient également exprimé leur intérêt à le soutenir une fois qu'un cadre et d'autres détails seraient clairs.

"Pour de nombreux citoyens du Libéria, il s'agit d'un élément essentiel d'un projet plus vaste visant à établir l'État de droit au Libéria, afin que les citoyens aient confiance dans les institutions", a-t-elle déclaré.

Human Rights Watch et d'autres groupes de la société civile ont publié un rapport conjoint il y a un an, appelant l'administration Biden à pousser les autorités libériennes à mettre en place le tribunal tant attendu et à financer ses opérations.

"Les militants libériens demandent depuis près de 20 ans que les responsables de ces crimes rendent des comptes", a déclaré Lindsay Bailey, avocate spécialisée dans les droits de l'homme au Centre for Justice and Accountability, basé à San Francisco. "Il est nécessaire de rendre justice aux victimes et de leur donner un compte rendu complet de ce qui est arrivé à leurs proches. L'obligation de rendre des comptes contribue également au respect de l'État de droit et à l'instauration d'une paix durable."

La commission vérité et réconciliation de l'après-guerre au Liberia a inscrit huit personnes sur la liste des chefs de factions belligérantes, dont deux qui siègent actuellement au Sénat. Tous deux ont signé la résolution, y compris l'ancien seigneur de guerre et sénateur Prince Johnson, qui a déclaré qu'il la soutenait parce que ses électeurs avaient besoin de justice. Prince Johnson a également été nommé premier sur la liste des "auteurs les plus notoires" de la commission et est accusé, entre autres, de meurtre, d'extorsion, de massacre, de torture et de viol.

Parmi les autres dirigeants nommés par la commission en 2009 figure Charles Taylor, un ancien président. Charles Taylor est incarcéré au Royaume-Uni, où il purge une peine de 50 ans de prison pour crimes de guerre, dont des meurtres, des viols et l'utilisation d'enfants soldats. Il est le premier ancien chef d'État condamné par un tribunal international pour crimes de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si personne n'a été jugé au Liberia, une poignée d'autres personnes ont également été condamnées pour crimes de guerre à l'étranger. Mohammed Jabbateh, un commandant rebelle qui, selon des témoins, aurait découpé un bébé dans le ventre d'une femme enceinte, tué des civils et ordonné à ses soldats de violer des jeunes filles, a été condamné à 30 ans de prison aux États-Unis.

Kunti Kamara a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, notamment pour torture systématique en France.