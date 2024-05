Inondations au Kenya : les déplacés reçoivent une aide alimentaire

Après les inondations dévastatrices engendrées par les pluies diluviennes au Kenya, les personnes déplacées, notamment dans le comté de Kisumu ont commencé à recevoir une aide alimentaire.

Les écoles qui devaient initialement rouvrir cette semaine, voient leur réouverture reportée indéfiniment par le ministère de l’éducation. Des bâtiments servent à abriter certaines personnes déplacées et d’autres ont été endommagés par les eaux.

"Nous mourons à cause de ce lac, l'eau du lac nous tue ici, quand je regarde autour de moi, j'ai la langue qui fourche.", a expliquéMercelyne Atieno Anyanga, veuve et femme déplacée.

Selon le ministère de l’Intérieur kényan, 164 personnes sont actuellement portées disparues et plus de 42 526 foyers ont été déplacés, soit plus de 210 000 personnes.

Des camps commencent à être mis en place par le gouvernement dans différentes parties du pays pour les accueillir.

Accusé d'avoir réagi de manière inadéquate aux inondations, le gouvernement avait ordonné aux personnes vivant près de 178 barrages et réservoirs pleins ou presque pleins d'évacuer ou d'être déplacées de force.

Les niveaux d'eau de deux grands barrages hydroélectriques ont atteint des sommets historiques.

"Ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent pour répondre aux besoins des personnes bloquées, c'est de fournir des services d'hélicoptère pour évacuer les personnes dont les maisons sont bloquées par l'eau. Dans la même mesure, nous fournissons une aide alimentaire à court terme aux personnes déplacées afin qu'elles puissent se nourrir. Mais à long terme, nous allons veiller à désensabler le lac afin que l'eau de la rivière Nyando puisse s'écouler vers l'intérieur du lac plutôt que vers l'extérieur, en direction des ménages", a déclaréEliud Owalo, secrétaire d'État kenyan aux technologies de l'information et de la communication.

Les inondations ont fait plus de 155 morts dans la Tanzanie voisine.

Des centaines de personnes ont également été touchées au Burundi, en Éthiopie et en Somalie.