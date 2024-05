Tanzanie : le cyclone Hidaya cause de nombreux dégâts [No Comment]

Une panne d'électricité majeure a frappé la majeure partie de la Tanzanie samedi, suite aux fortes pluies et aux vents violents du cyclone Hidaya qui a frappé le pays après des semaines d'inondations dans la région. Les services de ferry entre Dar es Salaam, centre commercial de la Tanzanie, et Zanzibar ont été suspendus alors que le cyclone Hidaya s'approchait de la côte est-africaine avec des vents maximums de 120 km/h et de puissantes rafales. Les autorités ont appelé les habitants à la prudence car l'intensité du cyclone augmente. Le service météorologique a déclaré que des précipitations plus importantes que d'habitude ont été enregistrées dans les zones côtières au cours de la nuit.