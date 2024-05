Nollywood Week : Biodun Stephen reçoit les Prix du jury et du public

La Nollywood Week s'est achevée à Paris ce dimanche 5 mai par la traditionnelle cérémonie de clôture en présence d’Euzhan Palcy, première femme noire réalisatrice à être produite par un studio hollywoodien.

Dans la catégorie des long-métrage, le film Sistà de la réalisatrice Biodun Stephen a remporté les suffrages du jury et du public. Ce film de 94 minutes qui rend hommage aux mères célibataires fait coup double (Prix du public et Prix du Jury). Une performance remarquable que cette réalisatrice avait déjà remporté le Prix du Public lors de l'édition 2023 du festival.

Pour compléter le palmarès, une mention spéciale pour l’interprétation masculine donnée à l'acteur David Ézékiel pour son rôle dans le film La Traversée Sauvage et une autre à Ifeoma Nkiruka Chukwuogo pour son interprétation de Kirukah dans le film Dynamite réalisé par le Nigérian Uche Aguh.

En ce qui concerne les court-métrages c’est le film britannique The Perfect Knight de la réalisatrice Stephané Alexandre qui a remporté le prix du jury. Ce sont donc deux femmes qui trustent les trois prix de l'édition 2024 de la Nollywod Week.

La Nollywood Week est un festival de cinéma organisé par l’association Okada Media, basée en France et dirigée par Serge Noukoué et Nadira Shakur. Les deux cofondateurs font la promotion du cinéma africain à l’échelle mondiale depuis une décennie et ont lancé la première édition de Nollywood week à Paris en 2013.

Le festival de cinéma Nollywood Week a lieu chaque année au printemps et a pour objectif de faire découvrir au public français les cinématographies nigérianes et africaines. C’est également un forum de discussion et de mise en réseau autour des principaux défis et opportunités du paysage cinématographique africain, avec des mastersclasses, des questions-réponses et des opportunités de rencontrer des experts de la production et de la distribution.