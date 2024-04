Soudan du Sud : l'ONU demande de supprimer des taxes sur l'aide humanitaire

Les Nations unies ont exhorté le Sud-Soudan à supprimer les taxes et charges nouvellement imposées qui ont conduit à la suspension des largages de vivres de l'ONU pour des milliers de personnes qui dépendent de l'aide extérieure.

L'Agence des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré lundi dans un communiqué que l'interruption des largages en mars avait privé de nourriture 60 000 personnes vivant dans des zones inaccessibles par la route, et que leur nombre devrait passer à 135 000 d'ici à la fin du mois de mai.

L'ONU a déclaré que les nouveaux frais auraient augmenté les coûts opérationnels à 339 000 dollars par mois, ce qui, selon elle, est suffisant pour nourrir plus de 16 300 personnes. Les nouveaux frais introduits en février sont liés au suivi électronique des cargaisons, aux frais d'escorte de sécurité et aux nouvelles taxes sur le carburant.

"Nos fonds limités sont consacrés à sauver des vies et non à des obstacles bureaucratiques", a déclaré Anita Kiki Gbeho, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré à New York que les taxes et les charges avaient également un impact sur la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, forte de près de 20 000 personnes, "qui revoit toutes ses activités, y compris les patrouilles, la construction de postes de police, d'écoles et de centres de soins de santé, ainsi que le soutien à l'éducation".

Selon l'ONU, le gouvernement du Soudan du Sud a déclaré qu'il supprimerait les nouveaux frais et taxes, mais ne s'est pas engagé par écrit à le faire depuis le mois de février.

Selon les Nations unies, environ 9 millions de personnes sur les 12,5 millions que compte le Soudan du Sud ont besoin d'une protection et d'une aide humanitaire. Le pays a également vu augmenter le nombre de personnes fuyant la guerre au Soudan voisin, ce qui complique encore l'aide humanitaire apportée aux personnes touchées par le conflit interne.