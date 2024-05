Soudan : le PAM alerte sur le risque de famine au Darfour

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a alerté sur l'imminence de la famine au Darfour.

Les civils d’El Fasher sont déjà confrontés à des niveaux de faim dévastateurs, alors que les convois d’aide en provenance du poste frontière tchadien de Tiné sont bloqués.

Mme Leni Kinzli, Porte-parole du PAM au Soudan, a parlé à la presse de la situation à El Fasher, au Darfour septentrional, et de la manière dont le conflit et l’accès limité a causé des niveaux dévastateurs de faim dans le pays : "nos appels en faveur d'un accès humanitaire aux points chauds du conflit au Soudan n'ont jamais été aussi cruciaux: le PAM a besoin de toute urgence d'un accès sans restriction et de garanties de sécurité pour fournir une assistance aux familles qui luttent pour leur survie dans un contexte de violence dévastatrice. Nous devons être en mesure d’utiliser le poste frontière d’Adré et d’acheminer l’aide à travers les lignes de front depuis Port-Soudan afin de pouvoir atteindre les populations dans toute la région du Darfour ".

Au cours des six dernières semaines, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à plus de 300.000 personnes dans le Nord, l'Ouest et le Centre du Darfour en utilisant les postes frontières de Tiné et Adré et une route transversale depuis Port-Soudan. Toutes ces accès sont désormais bloqués.

Alors que la situation humanitaire continue de s’aggraver, les ressources financières nécessaires patinent à 10% des 2,6 milliards de dollars requis pour répondre aux besoins au Soudan et dans les pays voisins.