Plus de 7 millions de Sud-Soudanais menacés d'insécurité alimentaire

Plus de 7 millions de personnes au Soudan du Soudan risquent d'être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, voire pire, durant la période de soudure qui s'étend d'aujourd'hui à juillet, indique l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un rapport publié mardi.

Selon la FAO, la prévalence la plus élevée de la faim aiguë, comprise entre 65 % et 75 % de la population, est signalée dans les États de Unity, Upper Nile et Jonglei, dans la région de Pibor à l'est, près de la frontière avec l'Ethiopie, et parmi les Sud-Soudanais revenant du Soudan déchiré par la guerre.

L'agence basée à Rome s'est montrée particulièrement préoccupée par les 79 000 personnes confrontées aux niveaux les plus catastrophiques d'insécurité alimentaire et de famine. Selon la FAO, 11 000 personnes se trouvent dans la région de Pibor, 40 000 dans le comté d'Aweil East de l'Etat du Bahr el Ghazal du Nord et 28 000 sont des Sud-Soudanais qui ont fui le conflit qui dure depuis un an au Soudan et qui sont dispersés dans tout le pays.

Selon la FAO, les principaux facteurs à l'origine de la situation désastreuse de la sécurité alimentaire sont les défis économiques prolongés qui ont provoqué une forte inflation, des approvisionnements alimentaires insuffisants, l'impact persistant d'années consécutives d'inondations généralisées et des épisodes de violence intercommunautaire.

Le pays enclavé est confronté à une crise économique due à une baisse des exportations de pétrole après que le Soudan, déchiré par la guerre, a déclaré la force majeure sur les cargaisons de pétrole - le principal produit d'exportation du Soudan du Sud - passant par le pays en mars. Les combats au Soudan ont affecté les cargaisons destinées à un terminal situé près de Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge.

La plus récente nation du monde, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, s'efforce également d'intégrer des forces militaires rivales, de rédiger une nouvelle constitution et de préparer ses premières élections, retardées, qui auront lieu en décembre 2024.