Pollution plastique : reprise des négociations internationales à Ottawa

Cette semaine, des négociations internationales sur les matières plastiques vont se jouer à Ottawa, au Canada, entre des milliers de délégués représentants de dizaines de pays.

Dr Karine Siegwart, conseillère politique principale à l'Union internationale pour la conservation de la nature, explique qu'ignorer l'impact des plastiques sur la nature n'est une option pour aucun pays, car tous les écosystèmes sont touchés.

"Le plastique est désormais omniprésent. Il est dans notre eau douce. Il est dans les rivières et les lacs... Je suis originaire de Suisse et ce pays n'est pas épargné par les microplastiques qui s'infiltrent dans tous les lacs de montagne, dans le sol et dans l'air. Le plastique est partout, il est dans le corps des êtres humains et affecte gravement les organismes et les écosystèmes. Nous devons être conscients que la biodiversité et les écosystèmes sont à la base du fonctionnement de la société et de l'économie. Nous dépendons essentiellement de l'eau que nous pouvons boire et de la santé de nos écosystèmes," a-t-elle déclaré.

Richard Thompson Professeur de biologie marine à l'université de Plymouth, espère voir une rationalisation de la production de matières plastiques afin de ne produire que celles qui peuvent être facilement réutilisées ou éliminées.

"Moins de 10 % du plastique que nous produisons est recyclé, notamment parce que nous n'avons pas réussi à concevoir de produits en plastique en ayant conscience de la fin de leur vie. Nous disposons donc de produits chimiques d'une incroyable diversité, d'une grande complexité, mais qui sont utilisés pour faire essentiellement le même travail. Nous allons devoir réduire cette complexité si nous voulons augmenter la quantité de matériaux recyclables", explique le scientifique.

Il y a deux ans, 175 nations ont convenu d'élaborer le premier traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans les océans, d'ici à la fin de l'année 2024. Cette coalition de pays baptisée "High Ambition Coalition" souhaite interdire les additifs les plus cancérigènes utilisés dans la production de plastique.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, l'équivalent de 2 000 camions poubelles remplis de plastique sont déversés chaque jour dans les océans, les rivières et les lacs de la planète.