Climat : un mineral alcalin pour transformer le dioxyde de carbone

Une industrie en plein essor se lance dans la course pour trouver une solution au réchauffement climatique, en utilisant le pouvoir absorbant des océans qui régulent déjà le climat de la Terre en absorbant la chaleur et le carbone.

Alors que la plupart des entreprises ont effectué des essais en tentant de réduire ou de transformer le dioxyde de carbone stocké dans l'océan, Planetary Technologies a lancé une expérience dans le port de Halifax, en Nouvelle-Écosse, en utilisant de l'oxyde de magnésium et en ajoutant un colorant rouge pour suivre le flux.

Dissous dans l'eau de mer, l'oxyde de magnésium transforme le dioxyde de carbone en molécules stables qui n'interagiront pas avec l'atmosphère pendant des milliers d'années.

"Vous ajoutez un minéral alcalin ou basique à l'océan et ce minéral est essentiellement un antiacide. Il neutralise l'acide de la même manière qu'un antiacide neutralise l'acide dans votre estomac. Ce minéral alcalin neutralise l'acide du dioxyde de carbone dans l'océan", a indiqué Will Burt, océanologue en chef pour Planetary Technologies.

Près de 50 essais sur le terrain ont eu lieu au cours des quatre dernières années, et des startups ont levé des centaines de millions de dollars de fonds initiaux.

Mais le débat reste vif sur les conséquences pour les océans si ces stratégies sont déployées à grande échelle, et sur les avantages exacts pour le climat.

La plupart des start-ups océaniques vendent des crédits carbone, c'est-à-dire des jetons représentant une tonne métrique de dioxyde de carbone éliminée de l'air. Largement non réglementés et largement débattus, les crédits carbone sont devenus populaires au cours de ce siècle en tant que moyen pour les entreprises d'acheter des compensations plutôt que de réduire elles-mêmes leurs émissions.

« Les expériences qui sont menées actuellement et l'échelle à laquelle elles le sont sont assez sûres. La question est de savoir ce qui se passe lorsque l'on passe à des milliards de tonnes chaque année. Et cela reste à déterminer », a expliqué David Ho, professeur d'océanographie à l'université d'Hawaï et cofondateur de l'organisation à but non lucratif [C]Worthy.

Les tests effectués jusqu'à présent par Planetary suggèrent que l'oxyde de magnésium ne présente que des risques minimes pour les écosystèmes marins, le plancton et les poissons.