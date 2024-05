Pollution plastique : ce qu'il faut retenir de la conférence d'Ottawa

Les Nations Unies ont terminé tôt mardi un cycle de négociations sur un traité visant à mettre fin à la pollution plastique et ont fait plus de progrès qu'au cours des trois réunions précédentes.

En arrivant à Ottawa, beaucoup craignaient que les efforts pour élaborer le premier traité juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques, y compris dans les océans, ne s'enlisent. La dernière réunion avait été entachée de désaccords et il restait beaucoup à faire.

Mais au lieu de cela, il y a eu un "changement monumental dans le ton et dans l'énergie", a déclaré Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire canadienne.

Il s'agissait de la quatrième session du comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique. Pour la première fois, les pays ont commencé à négocier le texte de ce qui est censé devenir un traité mondial. Ils ont convenu de poursuivre leurs travaux d'ici à la prochaine et dernière réunion du comité, qui se tiendra à l'automne en Corée du Sud.

"Nous travaillons à l'avènement d'un monde où les déchets plastiques ne seront plus omniprésents dans nos écosystèmes", a déclaré Jyoti Mathur-Filipp, secrétaire exécutive du comité, lors d'une interview. "L'énergie est là, la volonté est là et je sais que nous aurons un instrument d'ici la fin de l'année."

Les principales conclusions de la réunion

À Ottawa, les discussions sont passées de l'échange d'idées à la négociation du libellé du traité. "Enfin", devait déclarer Santos Virgílio, négociateur en chef de l'Angola. Le temps a été perdu lors des réunions précédentes, a déclaré M. Virgílio.

"C'est important, parce que nous avons tourné en rond pendant ces sessions sans montrer de direction", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Mais au moins maintenant, les gens montrent qu'ils ont de la bonne volonté."

Limiter la production de plastique

L'idée de limiter la quantité de plastique fabriquée dans le monde est la plus controversée. Actuellement, cette idée reste dans le texte, malgré les fortes objections des pays et entreprises producteurs de plastique et des exportateurs de pétrole et de gaz. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles et de produits chimiques.

Graham Forbes, chef de la délégation de Greenpeace à Ottawa, a déclaré que la réduction massive de la production de plastique est la mesure la plus importante que le traité puisse prendre, car il est impossible de mettre fin à la pollution plastique autrement.

La production de plastique continue d'augmenter à l'échelle mondiale et devrait doubler ou tripler d'ici 2050 si rien ne change. Les producteurs de plastique et les entreprises chimiques veulent un traité qui se concentre sur le recyclage du plastique et la réutilisation, ce que l'on appelle parfois la "circularité".

Groupes de travail

Les négociateurs ont convenu de continuer à travailler sur le traité dans les mois à venir. Des groupes de travail composés d'experts recueilleront des informations et des connaissances qui alimenteront les négociations lors de la réunion finale qui se tiendra en Corée du Sud à l'automne.

Sans ce travail de préparation entre les réunions, il aurait été difficile d'achever les négociations cette année.

Les sujets sur lesquels ils travailleront entre les sessions sont une indication de leurs priorités pour le dernier cycle de négociations. La production de plastique ne sera pas au centre des préoccupations des groupes de travail. Ils se pencheront plutôt sur le financement de la mise en œuvre du traité, sur l'évaluation des substances chimiques préoccupantes contenues dans les produits en plastique et sur la manière dont les produits sont conçus.

Les groupes de défense de l'environnement se sont montrés frustrés par le fait que les réductions de production ne feront pas partie des travaux menés d'ici à la réunion d'automne.

Ramasseurs d'ordures

Les ramasseurs d'ordures sont en première ligne pour tenter de résoudre le problème de la pollution plastique depuis des décennies, a déclaré John Chweya, un ramasseur d'ordures de 33 ans qui représente les ramasseurs d'ordures kenyans.

Ils collectent, trient, recyclent et vendent des plastiques qui, autrement, s'entasseraient ou seraient brûlés. Ils sont exposés à des matières dangereuses et peuvent souffrir de maladies respiratoires, d'infections cutanées et d'autres maladies. Ils veulent un traité qui reconnaisse le rôle qu'ils jouent et qui aide les ramasseurs de déchets à trouver des emplois plus sûrs.

"Nous avons donné notre vie à ce problème que ce traité tente de résoudre", a déclaré M. Chweya.

Au Malawi, Tiwonge Mzumara-Gawa voit des sacs en plastique joncher les terres où paissent les chèvres et les vaches, et des gens brûler des déchets derrière leur maison parce qu'il n'y a pas de collecte des déchets. Elle pense qu'il faudra un accord mondial pour que le gouvernement national fasse davantage pour lutter contre la pollution plastique. Mme Mzumara-Gawa est une militante de l'organisation caritative chrétienne Tearfund.

Frankie Orona a expliqué aux négociateurs que leurs décisions affectaient la vie et la santé des populations. Les terres, l'eau et l'air des peuples indigènes sont contaminés par l'extraction de combustibles fossiles et la fabrication de plastique à l'aide de produits chimiques dangereux, a déclaré Frankie Orona, directeur exécutif de la Society of Native Nations, basée au Texas.

"Nous sommes ici pour nous assurer que nos voix sont entendues", a-t-il déclaré. "Nos communautés sont touchées de manière disproportionnée depuis des décennies, qu'il s'agisse des communautés indigènes, noires ou brunes."

Délai pour le traité

Ils prévoient de terminer les négociations en Corée du Sud afin que le traité puisse être adopté l'année prochaine lors d'une conférence diplomatique. Il s'agit d'un délai extrêmement court pour les négociations, destiné à répondre à l'urgence du problème.

Mme Dabrusin, du Canada, a déclaré qu'elle espérait plus que jamais qu'un traité ambitieux visant à mettre fin à la pollution plastique serait adopté dans les délais prévus. Au cours de la semaine écoulée, de nombreuses personnes lui ont fait part de leurs souhaits, qu'il s'agisse d'entreprises, de défenseurs de l'environnement, de ramasseurs de déchets ou d'habitants de communautés jonchées de plastique.

"Nous entendons de nombreuses voix s'unir", a-t-elle déclaré. "C'est un moment magnifique lorsque l'on peut voir cette synergie, qu'elle soit économique, environnementale ou sanitaire. Et c'est ce moment que nous vivons actuellement".