Nigeria : Lagos interdit les plastiques à usage unique

L'Etat de Lagos a interdit depuis le 21 janvier l'utilisation et de la distribution de polystyrène non biodégradable, avec effet immédiat. But de la manœuvre, freiner leur impact sur l’environnement.

Les autorités de Lagos veulent notamment s’assurer que les canaux de drainage des eaux de l’Etat ne soient plus obstrués par ces déchets.

Des amendes sont prévues contre les entreprises qui ne respecteraient pas la mesure. Alors que le nettoyage des plastiques à usage unique coute des dizaines de millions de nairas par jour.

Les autorités de Lagos refusent de sacrifier la protection de l’environnement au profit des intérêts économiques de quelques riches propriétaires d'entreprises,.

Les habitants de l’Etat ont du reste été invités à boycotter les plastiques à usage unique.