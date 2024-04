Guerre Israël-Hamas : les frappes se poursuivent à Gaza

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a annoncé lundi que le nombre de Palestiniens tués par les attaques israéliennes sur la bande de Gaza s'élevait à 33 797.

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 68 Palestiniens et en a blessé 94 autres, ce qui porte le nombre total de morts à 33 797 et le nombre de blessés à 76 465, depuis que le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, dans un communiqué de presse lundi.

L'armée israélienne a publié un communiqué lundi, avertissant les habitants de Gaza de ne pas retourner dans les zones nord.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le nord de la bande de Gaza restait une zone de guerre dangereuse.

Selon les médias palestiniens, 15 drones israéliens y ont bombardé un groupe de résidents du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, tuant au moins deux Palestiniens et en blessant plusieurs autres.

Des bateaux de la marine israélienne ont ouvert le feu sur des dizaines de Palestiniens déplacés qui cherchaient à rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza lundi, blessant au moins cinq personnes, ont indiqué des sources palestiniennes.