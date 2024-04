UE : le Parlement approuve un nouveau pacte sur la migration et l'asile

Les législateurs de l’Union européenne ont approuvé mercredi une refonte majeure des lois sur l’immigration du bloc, dans l’espoir de mettre fin à des années de division sur la manière de gérer l’entrée de milliers de personnes sans autorisation et de priver l’extrême droite d’un enjeu de campagne gagnant en voix avant les élections de juin.

Au cours d'une série de 10 votes, les membres du Parlement européen ont approuvé les réglementations et politiques qui composent le Pacte sur la migration et l'asile. Les réformes abordent la question épineuse de savoir qui devrait assumer la responsabilité des migrants à leur arrivée et si d’autres pays de l’UE devraient être obligés de les aider.

10 ans de préparation

Les débats ont été brièvement interrompus par un groupe restreint mais bruyant de manifestants dans la tribune publique qui portaient des chemises marquées « ce pacte tue » et criaient « votez non !

Les 27 pays membres de l'UE doivent maintenant approuver le paquet de réformes, éventuellement lors d'un vote fin avril, avant qu'il puisse entrer en vigueur.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ancienne législatrice en chef sur la migration qui a contribué à ouvrir la voie au paquet de réformes, a publié « History made » sur X, anciennement Twitter, après les votes.

« Cela a pris plus de 10 ans de préparation. Mais nous avons tenu parole. Un équilibre entre solidarité et responsabilité. C’est la voie européenne », a-t-elle écrit.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a qualifié le résultat de « succès majeur et très important ».

« Après des années de négociations ardues, nous sommes parvenus à un accord sur ce paquet global. Nous avons ainsi surmonté une profonde division en Europe », a déclaré Faeser, dont le pays est une destination privilégiée pour les personnes cherchant refuge, dans une déclaration écrite.

« Nous continuons de protéger les personnes qui fuient des guerres terribles, la terreur, la torture et les meurtres. Mais cette responsabilité à l’égard des réfugiés sera répartie sur davantage d’épaules à l’avenir », a-t-elle ajouté.

Ce plan a été élaboré après que 1,3 million de personnes, pour la plupart fuyant la guerre en Syrie et en Irak, aient cherché refuge en Europe en 2015. Le système d'asile de l'UE s'est effondré, les centres d'accueil ont été submergés en Grèce et en Italie et les pays plus au nord ont construit des barrières pour arrêter les réfugiés.

Mais rares sont ceux qui ont admis être satisfaits de la nouvelle réponse politique à l’une des plus grandes crises politiques d’Europe, et même les législateurs qui ont rédigé certaines parties des nouvelles réglementations ne sont pas disposés à soutenir l’ensemble du paquet de réformes.

"Je ne vais pas ouvrir une bouteille de champagne après cela", a déclaré à la presse la députée néerlandaise Sophie i'nt Veld, qui a élaboré la position de l'Assemblée sur les conditions d'accueil des migrants, à la veille de la session plénière à Bruxelles.

La parlementaire suédoise Malin Bjork, qui a travaillé sur la réinstallation des réfugiés, a déclaré que l'accord ne répond à « aucune des questions qu'il était censé résoudre ».

Des nouvelles règles controversées

Les nouvelles règles incluent des mesures controversées : des images faciales et des empreintes digitales pourraient être prises sur des enfants à partir de 6 ans, et des personnes pourraient être détenues pendant le contrôle. L’expulsion accélérée pourrait être utilisée pour ceux qui ne sont pas autorisés à rester.

De l’autre côté du tableau, les pays peuvent être obligés d’aider leurs partenaires de l’UE en proposant d’héberger les personnes éligibles à l’asile ou, à défaut, de payer les frais de leur hébergement ailleurs.

Les groupes de migrants et de défense des droits de l’homme ont pour la plupart critiqué le programme de réformes.

Dans une déclaration commune, 22 groupes caritatifs, dont l’International Rescue Committee et Oxfam, ont déclaré que l’accord « laisse des fissures troublantes au sein de l’approche européenne en matière d’asile et de migration, et ne parvient pas à offrir des solutions durables aux personnes cherchant la sécurité aux frontières de l’Europe ».

Ils ont toutefois noté qu’une partie des réformes régissant la réinstallation des migrants vers l’Europe en provenance de pays extérieurs au bloc « offre une lueur d’espoir à de nombreux réfugiés à travers le monde ».

Eve Geddie, d'Amnesty International, l'a décrit comme « un échec à faire preuve de leadership mondial ».

« Pour les personnes fuyant les conflits, les persécutions ou l’insécurité économique, ces réformes signifieront moins de protection et un plus grand risque de subir des violations des droits humains à travers l’Europe – y compris des refoulements illégaux et violents, des détentions arbitraires et des pratiques policières discriminatoires », a-t-elle déclaré.

Les partis politiques traditionnels voulaient parvenir à un accord sur l'accord avant les élections européennes du 6 au 9 juin. La migration est probablement un thème de campagne, et ils pensent que les réformes répondent aux préoccupations concernant une question qui a régulièrement remporté des voix pour les partis d'extrême droite.