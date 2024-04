JO Paris 2024 : près de 400 migrants africains évacués des quais de Seine

Mercredi, la police française a évacué près de 400 migrants, y compris des familles avec des enfants de bas âges, du parvis de l’hôtel de ville de Paris, alors que la capitale s’apprêtait à accueillir les Jeux Olympiques dans moins de 100 jours.

La police est arrivée à l’aube pour déguerpir les migrants sur le quai de Seine, principalement des femmes et des enfants âgés de 3 à 10 ans, qui étaient emmitouflés dans des poussettes, sous des couvertures ou recouverts de bâches en plastique pour se protéger de la pluie.

Ces sans-abris ont fait leurs bagages et pour monter à bord d’un bus à destination de logements temporaires du gouvernement dans la ville de Besançon, dans l’est de la France.

Les travailleurs humanitaires se sont dits préoccupés par le fait que le déménagement de mercredi marque le début d’un effort plus large des autorités parisiennes pour évacuer les migrants et les autres personnes qui dorment dehors dans la capitale avant les Jeux olympiques sans offrir d’options de logement à plus long terme.

Les organisateurs des Jeux olympiques ont déclaré mener des actions communes avec des groupes d’aide afin de trouver des solutions.

De nombreuses familles sont originaires de pays d’Afrique francophone, dont le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Des groupes d’aide comme Utopia 56 ont distribué de la nourriture, des couvertures et des couches et aidé certains d’entre eux à trouver un logement temporaire pour une nuit ou deux.