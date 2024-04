Mer Méditerranée : 29 migrants secourus au sud de la Crête

Un groupe de 29 migrants a été secouru mardi d'une embarcation en Méditerranée, au sud de la Crète, ont annoncé les autorités grecques, sur une route migratoire de plus en plus fréquentée entre l'Afrique du Nord et l'Europe.

Selon un communiqué des garde-côtes, le bateau a été repéré à environ 23,5 milles nautiques (43 km) au sud de Gavdos, une petite île au large de la côte sud de la Crète, par un navire marchand de passage après que des passagers aient lancé un appel de détresse.

Les migrants étaient convoyés vers le sud de la Crète. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur leur état de santé, leur nationalité ou leur port d'embarquement.

Le sud de la Crète et Gavdos, à 27 milles nautiques de l'île, ont connu une augmentation substantielle des arrivées de migrants cette année. La plupart partent du port de Tobrouk, dans l'est de la Libye, après avoir payé jusqu'à 5 000 dollars chacun aux passeurs.

Selon les données des Nations unies, plus de 1 200 personnes ont atteint la zone cette année, sur un total d'environ 9 600 personnes arrivées en Grèce par la mer.

Dimanche, 74 autres personnes ont été sauvées d'un bateau au sud de Gavdos, qui a une superficie d'environ 29 km carrés et ne compte que quelques dizaines d'habitants en hiver. Deux des personnes à bord du bateau ont été arrêtées par la suite, soupçonnées d'appartenir à une bande de passeurs.