Royaume-Uni : un demandeur d'asile marocain condamné pour meurtre

Un demandeur d'asile marocain qui avait poignardé à mort un retraité britannique pour se venger de la guerre menée par Israël contre le Hamas a été condamné vendredi à une peine d'au moins 45 ans de prison pour ce que le juge a qualifié d'acte terroriste.

Ahmed Alid a déclaré à la police après son arrestation qu'il avait tué Terence Carney, 70 ans, dans la ville de Hartlepool, dans le nord-est de l'Angleterre, parce qu'"Israël avait tué des enfants innocents".

"Ils ont tué des enfants et j'ai tué un vieil homme", a-t-il déclaré lors de son interrogatoire.

Les procureurs ont déclaré que le 15 octobre - huit jours après l'attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre à Gaza - Ahmed Alid avait attaqué son colocataire, le demandeur d'asile iranien Javed Nouri, avec un couteau alors qu'il dormait. Nouri a survécu. Alid s'est ensuite précipité dehors, a rencontré Carney qui faisait sa promenade matinale et l'a poignardé à six reprises.

L'avocat de l'accusation, Jonathan Sandiford, a déclaré qu'Alid avait dit à la police que "s'il avait eu une mitrailleuse et plus d'armes, il aurait tué plus de victimes".

Alid, 45 ans, avait nié les accusations portées contre lui. Bien qu'il ait reconnu avoir poignardé les hommes, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer ou de causer des dommages graves.

Le mois dernier, un jury de la Teesside Crown Court a déclaré Alid coupable d'un chef d'accusation de meurtre, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre et de deux chefs d'accusation d'agression contre des policiers lors de son interrogatoire après l'arrestation.

La juge Bobbie Cheema-Grubb a condamné Alid à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 45 ans, déclarant qu'il n'avait fait preuve "d'aucun remords ni d'aucune pitié véritable" pour ses victimes.

"Le meurtre de Terence Carney était un acte terroriste par lequel vous espériez influencer le gouvernement britannique", a-t-elle déclaré. "Vous espériez effrayer le peuple britannique et saper les libertés dont il jouit."

Dans sa déclaration, l'épouse de la victime, Patricia Carney, a indiqué qu'elle ne pouvait plus se rendre en ville parce qu'il était "trop douloureux" de se trouver à proximité de l'endroit où son mari avait été assassiné.

Nouri, converti au christianisme, a déclaré que l'attaque avait détruit son sentiment de sécurité.

"Je m'attendais à être arrêté et tué dans mon pays d'origine pour m'être converti au christianisme, mais je ne m'attendais pas à être attaqué dans mon sommeil ici", a-t-il déclaré. "Comment est-il possible que quelqu'un détruise la vie d'une personne en raison de sa religion ?"