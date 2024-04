Maroc : 7 mois après le séisme, le mirage de la reconstruction

Il y a quelques mois, un tremblement de terre a laissé des parties de sa maison fissurées et en ruine, mais Fatima Barri ne se sentait pas à l'aise pour passer le mois sacré du Ramadan sous une tente.

Reconnaissante d'avoir été épargnée par le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a tué des milliers de personnes autour d'elle dans les montagnes de l'Atlas marocain, elle est restée dans sa maison endommagée et a préparé les repas traditionnels pour rompre le jeûne quotidien. Elle se sentait en sécurité, dit-elle, jusqu'à ce qu'une secousse de magnitude 3,3 vienne la secouer il y a deux semaines.

Terrifiée, elle est restée. "C'est ma maison. Je n'ai nulle part où aller", déclare cette mère de trois enfants, âgée de 57 ans, en haussant les épaules.

Comme beaucoup de ses voisins, elle est fatiguée d'attendre que la vie reprenne son cours normal. Pendant des mois, après le tremblement de terre qui a tué près de 3 000 Marocains en septembre, Fatima Barri est restée dans une tente chaude et étouffante fournie par le gouvernement.

Pour le Ramadan, elle et d'autres ont honoré leurs traditions au milieu des décombres, cuisinant le tajine dans des pots en argile et préparant le pain et le thé sur leurs fourneaux. Mercredi, alors que l'Aïd al-Fitr commençait, l'humeur des fêtes pour de nombreux Marocains oscillait entre la festivité et le désespoir.

Pendant ce mois de recueillement, Fatima Barri a apprécié les réunions familiales et communautaires ainsi que les petits plaisirs comme la menthe et la verveine qu'elle a replantées dans des seaux près des débris de son toit.

Sa communauté d'Amizmiz est l'une des plus grandes villes secouées par le tremblement de terre. De nombreuses personnes qui avaient promis de rester pour reconstruire ces communautés ont depuis déménagé dans des villes plus importantes.

Pour le Maroc, la tâche de reconstruction est colossale. Le gouvernement estime que plus de 300 000 personnes ont été touchées par le tremblement de terre à Marrakech et dans les cinq provinces montagneuses les plus durement touchées, où vivent plus de 4,2 millions de personnes. Il est prévu de reconstruire les écoles, les routes et les hôpitaux et d'aider les agriculteurs qui ont perdu leurs troupeaux.

Le gouvernement a déclaré qu'il s'engageait à faire rentrer les gens chez eux et espère que la reconstruction apportera de nouvelles opportunités de développement à une région qui a longtemps manqué de l'infrastructure des centres touristiques et des villes côtières du Maroc.

Mais sur le terrain, la frustration est palpable.

Les équipes de construction qui travaillent à la restauration de bâtiments à plusieurs étages pour des associations communautaires sont furieuses de ne pas avoir reçu plus de conseils de la part du gouvernement sur la manière de construire en prévision de futurs tremblements de terre. Sans formation, ils empilent des parpaings et du plâtre sur les ruines de bâtiments à plusieurs étages.

Un mois après la catastrophe, des manifestants en colère contre les autorités locales et soupçonnés de corruption ont défilé dans la ville pour réclamer l'aide gouvernementale promise.

Fin janvier, une commission gouvernementale chargée de la reconstruction a déclaré que près de 58 000 familles avaient reçu des allocations mensuelles de 2 500 dirhams, soit 250 dollars, et que plus de 20 000 ménages avaient reçu une première tranche d'aide à la reconstruction.

L'aide a été annoncée en septembre, mais après avoir signalé des problèmes de distribution, le ministère de l'Intérieur a ouvert un registre permettant aux habitants de la demander deux mois et demi plus tard.

Au total, les responsables ont indiqué que la reconstruction coûterait 120 milliards de dirhams (12 milliards de dollars) et prendrait environ cinq ans. Une aide internationale a été proposée, notamment un prêt de 1,3 milliard de dollars du Fonds monétaire international.

À Amizmiz, il y a des signes de résilience, d’activité économique et de retour à la normale. Certains signes indiquent également que le chemin vers la reprise sera long. Les vendeurs vendent du miel, de la farine et des pépites utilisées pour préparer les friandises du Ramadan ; les hommes regardent des feuilletons turcs à la télévision ; les femmes déplacées de chez elles lavent leur linge dans les fontaines communautaires.

Dans des tentes en plastique – qui amplifient la chaleur du soleil – certains habitants ont déclaré qu'ils survivaient grâce aux allocations mensuelles et attendaient une somme plus importante promise pour la reconstruction. Beaucoup ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’avaient rien reçu du tout.

Le mois dernier, l'Institut marocain d'analyse politique a publié les données d'une enquête menée d'octobre à décembre dans laquelle seulement 11% des personnes directement touchées par le séisme ont déclaré avoir reçu un soutien du gouvernement.

Les zones les plus difficiles d’accès ont été confrontées à davantage de difficultés. Dans certains villages, le gouvernement a utilisé de la tôle et du béton pour construire des habitations temporaires de type caserne. A Amizmiz, il n'y a que des tentes.

La communauté est fière de se rassembler pour s’entraider. Une association communautaire, Alyatim, a organisé des dîners nocturnes réunissant jusqu'à 250 personnes rompant leur jeûne du Ramadan.

"L'aide vient uniquement des associations. Aucune aide ne vient du gouvernement", avance Abdelaziz Smina, un forgeron de 50 ans.

Il ajoute que les autorités locales lui ont dit que sa maison en béton fissuré – actuellement maintenue debout par des pilotis en bois – n'était pas suffisamment endommagée pour pouvoir bénéficier d'une aide. Ses voisins n'ont pas encore reçu de fonds d'aide pour leur permettre de lui acheter des portes métalliques pour leur propre reconstruction.

Mais Abdelaziz Smina et sa famille voient dans le Ramadan une occasion de réaffirmer leur foi face au désastre. "Tout dépend de Dieu", conclue-t-il.