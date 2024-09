Maroc : un an après le séisme, la reconstruction de la mosquée de Tinmel

Les dômes sculptés à la main et les arcs en briques avaient presque tous été reconstitués lorsqu'un tremblement de terre a secoué le Maroc avec une telle violence qu'ils se sont effondrés sur eux-mêmes et se sont écrasés sur le sol.

Après près de 900 ans, la Grande Mosquée de Tinmel était en ruines - son minaret renversé, sa salle de prière remplie de gravats, ses murs extérieurs renversés.

Mais même en ruines, elle restait une terre sainte pour les habitants de Tinmel. Les villageois ont transporté les corps chargés de draps des 15 membres de la communauté tués dans le tremblement de terre en bas de la colline et les ont déposés devant la mosquée détruite.

Parmi les personnes en deuil, Mohamed Hartatouch a aidé à porter la dépouille de son fils Abdelkrim. Enseignant remplaçant de 33 ans, il est mort sous les briques et les murs effondrés alors que le village a attendu un jour et demi l'arrivée des équipes de secours.

"On aurait dit une tempête. Je ne sentais rien", déclare le père éploré, se souvenant du lendemain du tremblement de terre.

Mohamed Hartatouch, un ouvrier du bâtiment de 52 ans, pleure son fils Abdelkarim, décédé lors du tremblement de terre de 2023 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Site sacré

Un an plus tard, les décombres de la maison à moitié debout de M. Hartatouch ont été balayés et les habitants de Tinmel sont impatients de reconstruire leurs maisons et la mosquée. Ils affirment que le site sacré est une source de fierté et de revenus dans une région où les infrastructures et les emplois manquaient bien avant le tremblement de terre.

"C'est notre passé", avance Redwan Aitsalah, un ouvrier du bâtiment de 32 ans, la semaine précédant l'anniversaire du tremblement de terre, alors qu'il reconstruisait sa maison en surplomb de la mosquée.

Le tremblement de terre de septembre 2023 a laissé des traces de destruction dont le Maroc mettra des années à se remettre. Il a tué près de 3 000 personnes, détruit près de 60 000 maisons et rasé au moins 585 écoles. Selon les estimations du gouvernement, la reconstruction des dégâts coûtera environ 12,3 milliards de dollars.

Des tronçons de route sont devenus impraticables, notamment le Tizi N'Test, le col escarpé qui relie Marrakech à Tinmel et certains des villages les plus durement touchés près de l'épicentre du tremblement de terre.

Les ouvriers fouillent actuellement les décombres à la recherche des pièces du puzzle de la mosquée. Ils empilent les briques utilisables et trient les fragments d'éléments décoratifs restants, arche par arche et dôme par dôme, se préparant à reconstruire la mosquée en utilisant autant de vestiges que possible.

Un panneau sur une route menant à la Grande Mosquée de Tinmel, le 5 septembre 2024 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Restauration

Bien qu'incomparable aux pertes et aux souffrances humaines, l'effort de restauration fait partie des priorités du Maroc qui tente de se reconstruire.

Le ministère des Affaires islamiques et le ministère de la Culture ont recruté des architectes, des archéologues et des ingénieurs marocains pour superviser le projet. Le gouvernement italien a envoyé sur place l'architecte Aldo Giorgio Pezzi, né au Maroc, qui a également participé à la construction de la mosquée Hassan II de Casablanca, l'une des plus grandes d'Afrique.

"Nous la reconstruirons sur la base des preuves et des vestiges dont nous disposons afin qu'elle redevienne ce qu'elle était", assure Ahmed Toufiq, ministre marocain des Affaires islamiques, à l'Associated Press.

La Grande Mosquée était une merveille de l'architecture nord-africaine, avec ses arcs lobés, ses moulures sculptées à la main et ses briques de style adobe, faites de terre battue, utilisées pour construire la plupart des structures de la région.

Elle faisait l'objet d'un projet de restauration de 18 mois lorsque le tremblement de terre a frappé, provoquant l'effondrement de ses dômes et piliers ornés. Ses vestiges de couleur argileuse gisent en morceaux sous les échafaudages érigés par les restaurateurs venus des villages de la région, dont cinq sont également décédés.

"La mosquée a résisté à des siècles. C'est la volonté de Dieu", estime Nadia El Bourakkadi, conservatrice du site, aux médias locaux. Le tremblement de terre l'a rasée quelques mois avant la fin des travaux de réparation et de rénovation.

Une tente pour les personnes déplacées par le tremblement de terre de 2023 se trouve à côté de panneaux solaires, dans le village de Tinmel, au Maroc, le 5 septembre 2024 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Tentes en plastique

Comme dans de nombreux villages de la région, les habitants de Tinmel vivent aujourd'hui dans des tentes en plastique qui ont servi d'abris temporaires après le tremblement de terre. Certains sont là parce qu'ils se sentent plus en sécurité que dans leurs maisons à moitié détruites, d'autres parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller.

Les autorités ont délivré plus de 55 000 permis de construire pour permettre aux villageois de bâtir de nouvelles maisons, y compris la plupart des maisons de Tinmel. Le gouvernement a distribué l'aide financière par étapes. La plupart des ménages dont les maisons ont été détruites ont reçu une première tranche d'aide à la reconstruction de 2 000 dollars, mais pas plus.

Nombre d'entre eux se sont plaints que ce montant n'était pas suffisant pour couvrir les coûts initiaux de la reconstruction. Moins de 1 000 d'entre eux ont achevé leur reconstruction, selon les chiffres du gouvernement.

Malgré l'ampleur de leurs pertes personnelles, les Marocains pleurent également la perte d'un patrimoine culturel vénéré. Des mosquées, des sanctuaires, des forteresses et des gîtes vieux de plusieurs siècles sont disséminés dans les montagnes. Contrairement à Tinmel, nombre d'entre eux ont longtemps été négligés, le Maroc concentrant ses efforts de développement ailleurs.

Le pays considère Tinmel comme le berceau de l'une de ses civilisations les plus anciennes. La mosquée a servi de source d'inspiration pour les sites sacrés très fréquentés de Marrakech et de Séville. Autrefois, les pèlerins traversaient le Haut Atlas pour lui rendre hommage et la visiter. Cependant, il y a plusieurs siècles, la mosquée est tombée en ruine lorsque le pouvoir politique s'est déplacé vers les grandes villes et le littoral du Maroc.

"L’État l’a abandonnée, mais aucun matériel n’en a été récupéré", explique Mouhcine El Idrissi, archéologue au ministère marocain de la Culture. "Les gens d’ici la respectent depuis longtemps comme témoin de leur passé glorieux et spirituel."

Un homme est assis à l'extérieur d'une maison qui a été endommagée lors du tremblement de terre de 2023 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Disparité

Certains sites historiques du Haut Atlas attirent depuis longtemps les touristes. Mais le tremblement de terre a mis en lumière les vastes disparités qui affligent cette région essentiellement agricole. Longtemps marginalisée, les taux de pauvreté et d’analphabétisme sont supérieurs à la moyenne nationale, selon les données du recensement et un rapport gouvernemental d’octobre 2023 sur les cinq provinces touchées par le séisme.

"Les zones montagneuses les plus touchées sont celles qui souffrent déjà d’un isolement géographique", a déclaré la Coalition civile pour la montagne, un groupe d’ONG marocaines, dans un communiqué à l’occasion de l’anniversaire du séisme. "La tragédie a révélé des différences structurelles et une situation causée par des politiques de développement qui ont toujours maintenu les montagnes hors de portée de leurs objectifs."

"Il y a un Maroc qui existe à Rabat et à Marrakech, mais nous parlons d’un autre Maroc qui est dans les montagnes", ajoute Najia Ait Mohannad, coordinatrice régionale du groupe. "Pour l’instant, le besoin le plus urgent est de reconstruire les maisons."

Le gouvernement a promis "un programme réfléchi, intégré et ambitieux" de reconstruction et de mise à niveau générale des régions touchées, tant en termes de renforcement des infrastructures que d’amélioration des services publics. Il s’est également engagé à reconstruire "en harmonie avec le patrimoine de la région et en respectant ses particularités architecturales" et "dans le respect de la dignité et des coutumes" de la population.

Pour les habitants du village, ce monument pourrait être un symbole de réinvestissement dans l’une des régions les plus pauvres du Maroc, ainsi qu’un hommage à un passé glorieux.

Pour l’instant, il est en désuétude, ses ruines enchanteresses soutenues par des échafaudages en bois, tandis qu’en bas de la colline, les villageois étendent du linge et cultivent des légumes au milieu des vestiges de leurs anciennes maisons et des tentes en plastique où ils vivent désormais.