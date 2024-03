RDC : le conflit avec le M23 aggrave la crise alimentaire dans l'Est

La crise alimentaire provoquée par le conflit en République démocratique du Congo s'aggrave à mesure que la violence s'intensifie dans la province orientale, forçant une fois de plus les familles à fuir vers des camps surpeuplés qui manquent de nourriture, d'installations sanitaires et d'abris.

"J'ai quitté Saké avec mes six enfants pour fuir les attaques, alors que les bombes et les coups de feu retentissaient. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons reçu aucune aide, nous avons faim et nous ne savons pas quoi faire", explique Lumoo Msabia Furaha,une mère de famille déplacée.

La République démocratique du Congo (RDC) vit l'une des plus graves crises alimentaires au monde. Plus de 23 millions de congolais sont confrontés à un niveau critique d'insécurité alimentaire. Environ 5 millions et demi de personnes, dans les trois provinces orientales de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont au bord de la famine.

Le manque de fonds oblige le PAM à choisir qui reçoit de la nourriture et qui n'en reçoit pas, en particulier dans l'est du pays où les besoins humanitaires et les conflits s'intensifient.

Le PAM a besoin de 548 millions de dollars pour poursuivre ses opérations en RDC.