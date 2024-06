RDC : les Wazalendo, jeunes combattants unis contre le M23

Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes congolais, qui se disent résistants patriotes, ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les "Wazalendo". Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake.

Katembo Faustin, commandant des FAR-W Group (Forces Armées des Résistants Wazalendo a déclaéré au sujet des récents combats et l'esprit de résistance des Wazalendo que : "Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi, c'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir qu'aucun jour les M23 n'arriveront encore ici. Nous faisons tout pour protéger Sake.”

Les combats entre les Les Forces armées de la République démocratique du Congo soutenus par les Wazalendo, et la rébellion du M23 se sont intensifiés dans le Nord-Kivu. Plusieurs jeunes congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie.

Innocent Mihigo, combattant des Forces Armées des Résistants Wazalendo, a partagé son point de vue sur la lutte et la motivation des jeunes résistants :"Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité.”

Des organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes, tout en dénonçant des violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Elles appellent le gouvernement congolais à plus de responsabilité.

L'activiste Moïse Hangi s'est exprimé sur les violations des droits humains et la nécessité de la responsabilité gouvernementale :“Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face à une menace d'agression étrangère comme celle qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire, mais faudra-t-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, ce qui nécessite du gouvernement d'encadrer et de faire en sorte que les jeunes soient surveillés.”

La cité de Sake s’est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Sake est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma.

Les résistants Wazalendo patrouillent chaque jour pour éviter toute infiltration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par les rebelles du M23, qui ont fait des victimes civiles et blessé un Casque bleu de la MONUSCO.

Depuis fin 2021 , les territoires de Rutshuru et Masisi dans le Nord-Kivu sont en proie à un conflit opposant la rébellion du M23 aux FARDC. La situation demeure tendue dans l'est de la RDC, et les combats semblent loin d'être terminés. Les jeunes résistants Wazalendo continuent de se battre aux côtés des forces armées congolaises pour défendre leur territoire.