RDC : au moins 10 morts dans la prise de Nyanzale par le M23

Un groupe rebelle ayant des liens présumés avec le Rwanda voisin s'est emparé d'une ville dans la région orientale du Congo, touchée par le conflit, à la suite d'attaques qui ont tué au moins 10 personnes et déplacé des milliers d'autres, a-t-on appris mercredi.

La prise de Nyanzale par les rebelles du M23 est intervenue après plusieurs jours de combats avec les forces de sécurité, a déclaré Jonas Pandasi, un dirigeant de la société civile locale. Il a indiqué que des milliers de personnes avaient fui vers Goma, qui est la plus grande ville de l'est de la République démocratique du Congo et la capitale de la province du Nord-Kivu. Elle se trouve à plus de 100 kilomètres de là.

"Les premières informations font état d'une dizaine de morts, de maisons incendiées et de magasins pillés. La situation humanitaire est catastrophique car presque tout le village de Nyanzale s'est déplacé vers Kikuku", a déclaré M. Pandasi.

La date à laquelle le groupe rebelle a pris le contrôle de la ville n'a pas été immédiatement précisée, bien que le M23 ait annoncé mardi sur la plateforme de médias sociaux X que Nyanzale "respire la tranquillité et la délivrance", ce qui suggère qu'elle a été envahie à ce moment-là.

Le M23 contrôle environ la moitié de la province du Nord-Kivu, selon Richard Moncrieff, directeur de la région des Grands Lacs du Crisis Group. La violence dans la province s'est aggravée ces dernières semaines alors que les forces de sécurité combattent les rebelles. Les habitants ont déclaré que les combattants du groupe lançaient principalement des attaques avec des bombes depuis des collines surplombant des villes éloignées.

Loin de la capitale du Congo, Kinshasa, l'est du pays est depuis longtemps envahi par plus de 120 groupes armés qui cherchent à obtenir une part de l'or et des autres ressources de la région tout en perpétrant des massacres. Il en résulte l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec environ 7 millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide.

Groupe dominant dans la région, le M23 s'est fait connaître il y a un peu plus de dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, à la frontière avec le Rwanda. Il tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009, qu'il accuse le gouvernement congolais de ne pas appliquer.

Le président congolais Felix Tshisekedi affirme que le Rwanda déstabilise le Congo en soutenant les rebelles du M23. Des experts de l'ONU ont établi un lien entre les rebelles et les forces rwandaises. Le Rwanda le nie.