CIJ : Israël appelle au rejet des demandes sud-africaines

Israël a demandé à la Cour internationale de justice de rejeter la requête introduite par l’Afrique du Sud, visant à obtenir des ordonnances afin de prévenir la famine dans la bande de Gaza.

La réponse israélienne a été dévoilée lundi par le tribunal de l’Organisation des Nations unies. Pour les autorités israéliennes, les allégations de Pretoria sont totalement infondées en fait et en droit, moralement répugnantes, et représentent un abus à la fois de la Convention sur le génocide et de la Cour elle-même".

Alors que dans le nord de l’enclave palestinienne, "la famine est imminente" alerte l’ONU. Environ 70 % de la population restante souffre d'une faim catastrophique. Les nations unies affirment par ailleurs qu'une nouvelle escalade de la guerre pourrait pousser environ la moitié de la population totale de Gaza au bord de la famine.

Une famine à venir qualifiée de génocidaire par les responsables sud-africains qui demandaient à la Cour internationale de justice de ‘’ sauver les Palestiniens’’.

Les relations entre les deux pays ont de l’eau dans le gaz. L’Afrique du sud a accusé Israël d'avoir enfreint la Convention sur le génocide lors de son offensive militaire contre le Hamas.

Israël nie farouchement que sa campagne militaire à Gaza constitue une violation de la convention sur le génocide. Il a reconnu dans sa réponse écrite à la demande de l'Afrique du Sud qu'il y a "également des victimes civiles tragiques et atroces dans cette guerre. Ces réalités sont le résultat douloureux d'hostilités armées intensives qu'Israël n'a pas déclenchées et qu'il n'a pas voulues".