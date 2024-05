CIJ : l'Afrique du Sud demande une injonction contre Israël à Rafah

La Cour Internationale de Justice examine la demande de l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'opération militaire israélienne à Gaza.

La Cour Internationale de Justice des Nations unies a entamé jeudi deux jours d'audiences sur une demande de l'Afrique du Sud visant à presser Israël de mettre un terme à son opération militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où plus de la moitié de la population locale a cherché refuge.

Il s'agit de la quatrième demande de mesures d'urgence présentée par l'Afrique du Sud à la Cour Internationale de Justice depuis le lancement par le pays de procédures alléguant que l'action militaire d'Israël dans sa guerre avec le Hamas à Gaza constitue un génocide.

Selon la dernière demande, les mesures provisoires précédemment ordonnées par la cour basée à La Haye n'ont pas été suffisantes pour répondre à "une brutale attaque militaire sur le seul refuge restant pour le peuple de Gaza".

Israël a présenté Rafah comme le dernier bastion du groupe militant, rejetant les avertissements des États-Unis et d'autres alliés selon lesquels toute opération majeure là-bas serait catastrophique pour les civils.

L'Afrique du Sud a demandé à la cour d'ordonner à Israël de se retirer de Rafah, de prendre des mesures pour garantir un accès sans entrave aux responsables des Nations unies, aux organisations humanitaires et aux journalistes à la bande de Gaza, et de rendre compte dans un délai d'une semaine de la manière dont il répond à ces demandes.

Lors des audiences plus tôt cette année, Israël a vivement nié avoir commis un génocide à Gaza et a affirmé faire tout son possible pour épargner les civils, ne ciblant que les militants du Hamas. Israël soutient que la tactique du Hamas consistant à se dissimuler dans des zones civiles rend difficile d'éviter les victimes civiles.

En janvier, les juges ont ordonné à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza, mais le panel a refusé de mettre fin à l'offensive militaire qui a ravagé l'enclave palestinienne.

Dans un deuxième ordre en mars, la cour a déclaré qu'Israël devait prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire à Gaza, notamment en ouvrant plus de points de passage terrestres pour permettre l'entrée de nourriture, d'eau, de carburant et d'autres fournitures.

La plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés depuis le début des combats.

La guerre a commencé par une attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué environ 1 200 personnes et pris environ 250 otages. Le ministère de la Santé de Gaza indique que plus de 35 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre, sans faire de distinction entre civils et combattants dans son décompte.

L'Afrique du Sud a engagé des poursuites en décembre 2023 et voit la campagne juridique comme étant enracinée dans des questions centrales à son identité. Son parti au pouvoir, le Congrès national africain, a depuis longtemps comparé les politiques d'Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée à son propre passé sous le régime d'apartheid de la minorité blanche, qui a restreint la plupart des Noirs à des "bantoustans".

L'apartheid a pris fin en 1994.

Dimanche, l'Égypte a annoncé qu'elle prévoyait de se joindre à l'affaire. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les actions militaires israéliennes "constituent une violation flagrante du droit international, du droit humanitaire et de la quatrième Convention de Genève de 1949 concernant la protection des civils en temps de guerre."

Plusieurs pays ont également indiqué qu'ils prévoyaient d'intervenir, mais jusqu'à présent, seuls la Libye, le Nicaragua et la Colombie ont déposé des demandes formelles en ce sens.