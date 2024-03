Le Soudan risque "la pire crise de la faim au monde", selon le PAM

Au Soudan, la guerre déplacé huit millions de personnes. Une catastrophe qui risque d’engendrer la plus grande crise de la faim au monde, a averti Cindy McCain, la directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, lors d'une visite au Sud-Soudan, où elle a rencontré des familles, qui ont fui la violence et la famine.

Mehida Ibrahim, vient d'arriver avec son bébé et son mari, elle raconte son périple : "Nous sommes venus en bus. Le voyage a duré deux jours. Nous sommes venus du Soudan pour fuir la guerre, nous sommes venus chercher un endroit où loger et nous installer. Nous avons besoin de nourriture. Ce dont nous avons besoin dans l'immédiat, c'est de manger un peu pour pouvoir survivre".

A Renk, dans l'est du Sud-Soudan, plusieurs centaines de milliers de personnes s'entassent dans des camps surchargés. Les réfugiés continuent d’arriver, affaiblis par la faim.

Selon Aachal Chand, nutritionniste au PAM, "les taux de malnutrition sont élevés. Les femmes et les enfants sont les plus touchés et c'est pourquoi nous leur proposons un ensemble de services à la frontière dès leur arrivée, mais aussi lorsqu'ils se rendent au centre de transit."

Les bombardements de civils, destruction d'infrastructures, viols, pillages et déplacements forcés sont devenus le quotidien des 48 millions de Soudanais, et pourraient créer "la plus grande crise de la faim au monde" selon Cindy McCain, directrice exécutive du PAM.

90 % des personnes confrontées à des niveaux d'urgence de la faim au Soudan sont bloquées dans des zones qui sont en grande partie inaccessibles au PAM.