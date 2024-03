Le Soudan au bord de la pire crise alimentaire au monde, selon le PAM

Un conflit ruineux qui fait rage depuis près d'un an entre des généraux rivaux au Soudan risque de créer la plus grande crise de la faim au monde, a averti mercredi la plus haute responsable de l'ONU pour l'alimentation, alors que l'attention mondiale s'est concentrée sur la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial, a déclaré que les combats au Soudan, qui opposent l'armée du pays à un groupe paramilitaire violent, ont brisé la vie de millions de personnes dans cette nation du nord-est de l'Afrique.

"La guerre au Soudan risque de déclencher la plus grande crise de la faim au monde", a déclaré Mme McCain à l'issue d'un voyage dans le Soudan du Sud voisin, où des centaines de milliers de Soudanais ont fui les combats dans leur pays.

L'agence alimentaire de l'ONU a déclaré que quelque 18 millions de personnes au Soudan souffrent d'une faim aiguë, les plus désespérés étant piégés derrière les lignes de front.

Le Soudan a plongé dans le chaos à la mi-avril lorsque des affrontements ont éclaté dans la capitale, Khartoum, entre l'armée du pays, dirigée par le général Abdel Fattah Burhane, et une force paramilitaire connue sous le nom de Forces de soutien rapide, commandée par le général Mohammed Hamdan Daglo.

Les combats se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays, en particulier aux zones urbaines, mais aussi à la région rétive du Darfour occidental. Des milliers de personnes ont été tuées, dont 10 000 à 15 000 personnes, lorsque les forces paramilitaires et les milices arabes alliées se sont déchaînées dans une ville du Darfour l'année dernière.

Il y a deux décennies, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, en particulier par les célèbres milices arabes Janjawid, contre les populations qui s'identifient à l'Afrique centrale ou à l'Afrique de l'Est.

Il semble que cet héritage soit revenu, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ayant déclaré fin janvier qu'il y avait des raisons de croire que les deux parties commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides au Darfour.

"Il y a 20 ans, le Darfour a connu la plus grande crise de la faim au monde et le monde s'est mobilisé pour y répondre. Mais aujourd'hui, le peuple soudanais a été oublié", a déclaré M. McCain.

Le conflit a déraciné plus de 10 millions de personnes, qui se sont réfugiées dans des zones plus sûres à l'intérieur du Soudan ou dans les pays voisins, selon les agences de l'ONU.

M. McCain a appelé les parties belligérantes à cesser les combats et à permettre aux agences humanitaires de fournir l'aide vitale dont elles ont besoin.

"Les conséquences de l'inaction vont bien au-delà de l'incapacité d'une mère à nourrir son enfant et façonneront la région pour les années à venir", a-t-elle déclaré.