Soudan : les FSR commettent des meurtres ethniques au Darfour, selon l'ONU

Les forces paramilitaires et leurs milices alliées qui luttent pour prendre le pouvoir au Soudan ont perpétré des meurtres ethniques et des viols à grande échelle alors qu'elles prenaient le contrôle d'une grande partie du Darfour occidental, ce qui pourrait constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ont déclaré les experts des Nations unies dans un nouveau rapport.

Le rapport destiné au Conseil de sécurité des Nations unies, obtenu jeudi par l'Associated Press, brosse un tableau terrifiant de la brutalité des Forces de soutien rapide (FSR), dominées par les Arabes, à l'encontre des Africains au Darfour. Il explique également comment les forces de soutien rapide ont réussi à prendre le contrôle de quatre des cinq États du Darfour, notamment grâce à des réseaux financiers complexes impliquant des dizaines de sociétés.

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats de rue dans la capitale, Khartoum.

Les combats se sont étendus à d'autres parties du pays, mais dans la région soudanaise du Darfour, ils ont pris une forme différente : des attaques brutales des forces de soutien rapide contre des civils africains, en particulier des membres de l'ethnie Masalit.

Crimes de guerre

Il y a deux décennies, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, en particulier par les milices arabes Janjawid contre les populations qui s'identifient à l'Afrique centrale ou à l'Afrique de l'Est. Il semble que cela soit de nouveau le cas, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ayant déclaré fin janvier qu'il y avait des raisons de croire que les deux parties commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides au Darfour.

Le groupe d'experts a déclaré que le Darfour connaissait "sa pire violence depuis 2005". Le conflit en cours a provoqué une crise humanitaire de grande ampleur et déplacé environ 6,8 millions de personnes - 5,4 millions au Soudan et 1,4 million qui ont fui vers d'autres pays, dont environ 555 000 vers le Tchad voisin, ont déclaré les experts.

La RSF et les forces gouvernementales soudanaises rivales ont toutes deux eu recours à l'artillerie lourde et au pilonnage dans des zones très peuplées, ce qui a entraîné la destruction massive d'installations essentielles dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et des soins de santé.

Dans leur rapport de 47 pages, les experts indiquent que la RSF et ses milices ont pris pour cible des sites au Darfour où les personnes déplacées avaient trouvé refuge, des quartiers civils et des installations médicales.

Selon les sources de renseignements, le groupe d'experts a déclaré que dans une seule ville - Geneina, la capitale de l'État du Darfour occidental près de la frontière tchadienne - entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées.

Violences sexuelles

Les experts ont déclaré que les violences sexuelles commises par la RSF et ses milices alliées étaient très répandues.

Selon des sources fiables de Geneina, des femmes et des filles âgées d'à peine 14 ans ont été violées par des éléments des FSR dans un entrepôt du Programme alimentaire mondial des Nations unies contrôlé par la force paramilitaire, dans leurs maisons ou lorsqu'elles rentraient chez elles pour récupérer leurs effets personnels après avoir été déplacées par la violence. En outre, 16 filles auraient été enlevées par des soldats des FSR et violées.

"Les insultes raciales à l'encontre des Masalit et de la communauté non arabe ont fait partie des attaques", a déclaré le groupe d'experts. "Les quartiers et les maisons ont été continuellement attaqués, pillés, brûlés et détruits, en particulier ceux où vivaient des Masalit et d'autres communautés africaines, et leurs habitants ont été harcelés, agressés, abusés sexuellement et parfois exécutés."

Les experts ont déclaré que des membres éminents de la communauté Masalit ont été ciblés par le FSR, qui disposait d'une liste, et que les dirigeants du groupe ont été harcelés et certains exécutés. Au moins deux avocats, trois médecins et sept membres du personnel, ainsi que des militants des droits de l'homme qui surveillaient les événements et en rendaient compte, ont également été tués.

La RSF et ses milices alliées ont pillé et détruit tous les hôpitaux et les installations de stockage médical, ce qui a entraîné l'effondrement des services de santé et la mort de 37 femmes souffrant de complications à l'accouchement et de 200 patients nécessitant une dialyse rénale, selon le groupe d'experts.

Torture

Selon le rapport, après l'assassinat du gouverneur du Darfour occidental en juin, les Masalit et les communautés africaines ont décidé de chercher protection à Ardamata, juste à l'extérieur de Geneina. Un convoi de milliers de personnes est parti à minuit, mais alors qu'il atteignait un pont, FSR et les milices alliées ont ouvert le feu sans discernement, et les survivants ont rapporté qu'environ 1 000 personnes avaient été tuées.

Le groupe d'experts a souligné que les attaques disproportionnées et aveugles contre les civils - y compris la torture, les viols et les meurtres, ainsi que la destruction d'infrastructures civiles essentielles - constituent des crimes de guerre au sens des conventions de Genève de 1949.

Les FSR ont été créées à partir de combattants Janjawid par l'ancien président du Soudan, Omar el-Bechir, qui a dirigé le pays pendant trois décennies, a été renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019 et est recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de génocide et d'autres crimes pendant le conflit au Darfour dans les années 2000.

Selon le groupe d'experts, "la prise de contrôle du Darfour par les FSR s'est appuyée sur trois lignes de soutien : les communautés arabes alliées, des réseaux financiers dynamiques et complexes, et de nouvelles lignes d'approvisionnement militaire passant par le Tchad, la Libye et le Soudan du Sud."

Si l'armée soudanaise et les FSR se sont engagés dans de vastes campagnes de recrutement dans tout le Darfour à partir de la fin de 2022, les FSR ont eu plus de succès, selon les experts. Elles on en outre "investi d'importantes sommes provenant de son commerce d'or d'avant-guerre dans plusieurs secteurs d'activité, créant ainsi un réseau de 50 entreprises".

Réseaux financiers

Les réseaux financiers complexes des FSR "ont permis d'acquérir des armes, de payer des salaires, de financer des campagnes médiatiques, de faire du lobbying et d'acheter le soutien d'autres groupes politiques et armés", ont déclaré les experts.

L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, qui s'est rendue au Tchad en septembre, a qualifié les conclusions du rapport d'"horribles" et s'est déclarée "profondément déçue" que le Conseil de sécurité des Nations unies et la communauté internationale aient accordé si peu d'attention à ces allégations. "Le peuple soudanais a le sentiment d'avoir été oublié", a-t-elle déclaré.

Compte tenu de la catastrophe humanitaire au Soudan et dans l'ensemble de la région, Mme Thomas-Greenfield a demandé à l'armée soudanaise de lever l'interdiction de l'aide transfrontalière en provenance du Tchad et de faciliter l'aide transfrontalière en provenance de l'est du pays. Elle a également demandé, dans une déclaration faite mercredi, que les FSR mettent fin au pillage des entrepôts humanitaires et que les deux parties cessent de harceler les travailleurs humanitaires.

"Le Conseil doit agir de toute urgence pour soulager les souffrances humaines, demander des comptes aux responsables et mettre fin au conflit au Soudan", a déclaré l'ambassadrice des États-Unis. "Le temps presse."