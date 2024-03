Insolite : 2 buffles aperçus sur une autoroute d'Afrique du Sud

L'endroit où les buffles se promènent peut être un problème en Afrique du Sud. Samedi soir, à la périphérie de Johannesburg, la plus grande ville du pays, deux buffles ont été aperçus en train de marcher au milieu d'une grande autoroute, sous le regard des voitures et des camions qui passaient en trombe. Certains automobilistes surpris ont pris des photos et des vidéos avec leur téléphone.

On ne sait pas exactement d'où venaient les buffles, et personne n'a signalé leur disparition.

Les autorités municipales ont décidé qu'ils devaient être capturés et déplacés dès que possible en raison du danger que représentent ces bovins aux cornes acérées, qui peuvent peser jusqu'à 800 kg chacun et sont réputés pour être assez grincheux et imprévisibles.

Les buffles ont disparu peu après leur promenade sur l'autoroute, mais la société de sécurité et d'évaluation des risques Bidvest Protea Coin a aidé les autorités à les retrouver à l'aide d'un hélicoptère équipé d'une caméra infrarouge.

La chaleur de leur corps a été captée par la caméra et a permis de les repérer. L'hélicoptère les a repérés tôt mardi dans une zone buissonnante à proximité d'une autoroute près de l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg, a déclaré Waal de Waal, directeur des opérations chez Bidvest Protea Coin.

L'hélicoptère, normalement utilisé pour intervenir en cas de crime et pour retrouver des fourgons de transport de fonds volés, sera utilisé pour tirer sur les buffles avec un pistolet tranquillisant depuis les airs, a indiqué M. de Waal.

C'est le vétérinaire Cliff Bull qui se chargera des fléchettes. Il a déclaré qu'il était déjà difficile de trouver les buffles, mais que les déplacer était la plus grosse opération.

En raison du terrain accidenté et de la brousse épaisse, Bull a déclaré qu'il serait extrêmement difficile de transporter les buffles sur une sorte de civière une fois qu'ils ont été tranquillisés. La meilleure solution consiste donc à leur administrer un tranquillisant léger qui permet à une équipe de guider les animaux somnolents jusqu'à un camion à l'aide d'aiguillons à bétail. "Nous devrons probablement les faire sortir à pied", a déclaré M. Bull.

La conduite des buffles met à l'épreuve les vétérinaires les plus courageux. Les buffles étaient peut-être en liberté depuis des mois, après qu'on eut signalé d'autres observations dans la région en avril dernier.

Étonnamment, pour de gros animaux, "ils ont un moyen de se déplacer sans être vus", a déclaré Bull. Ce n'est pas la première fois que Bull, qui dirige la clinique vétérinaire Craig View à Johannesburg, s'occupe d'animaux sauvages.

Il a déjà chassé un léopard que quelqu'un avait découvert dans la buanderie de sa maison dans la ville voisine de Benoni. Bull a également été appelé pour éliminer un potamochère, une sorte de porc sauvage, en liberté dans les rues de Sandton, le quartier financier de Johannesburg.