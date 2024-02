Soudan : viols, violences sexuelles et crimes de guerres, selon l'ONU

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré dans un nouveau rapport vendredi que des dizaines de personnes, y compris des enfants, ont été victimes de viols et d'autres formes de violence sexuelle dans le cadre du conflit en cours au Soudan, des agressions qui pourraient être assimilées à des crimes de guerre.

Le Soudan a plongé dans le chaos à la mi-avril lorsque des affrontements ont éclaté dans la capitale, Khartoum, entre des forces soudanaises rivales - l'armée du pays, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et une faction paramilitaire connue sous le nom de Forces de soutien rapide, sous le commandement du général Mohammed Hamdan Daglo.

Les combats se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays, en particulier aux zones urbaines, mais aussi à la région rétive du Darfour occidental. À ce jour, ils ont fait au moins 12 000 morts et poussé plus de 8 millions de personnes à fuir leurs foyers, selon le rapport.

Le rapport, qui couvre une période allant du début des combats au 15 décembre, documente les abus commis dans un pays qui a été largement inaccessible aux groupes d'aide et aux observateurs des droits récemment, obscurcissant l'impact d'un conflit qui a été éclipsé par des guerres dans des endroits tels que Gaza et l'Ukraine.

Le rapport indique qu'au moins 118 personnes ont été victimes de violences sexuelles, y compris de viols, et que la plupart des agressions ont été commises par des membres des forces paramilitaires, dans les maisons et dans les rues.

Une femme, selon l'ONU, "a été détenue dans un bâtiment et a subi des viols collectifs répétés sur une période de 35 jours". Le rapport fait également état du recrutement d'enfants soldats par les deux parties au conflit.

"Certaines de ces violations s'apparenteraient à des crimes de guerre", a déclaré Volker Türk, le responsable des droits de l'homme de l'ONU, appelant à des enquêtes rapides, approfondies et indépendantes sur les allégations d'abus et de violations des droits de l'homme.

Le rapport se fonde sur des entretiens avec plus de 300 victimes et témoins, dont certains ont été menés en Éthiopie et au Tchad, pays voisins où de nombreux Soudanais ont fui, ainsi que sur l'analyse de photographies, de vidéos et d'images satellite prises dans les zones de conflit.

Les ravages de la guerre, au-delà de la période examinée, se poursuivent, a déclaré l'ONU.

L'ONU a cité une vidéo diffusée la semaine dernière dans l'État du Nord-Kordofan, montrant des hommes portant des uniformes de l'armée soudanaise et transportant des têtes coupées de membres de la faction paramilitaire rivale.

"Depuis près d'un an, les récits en provenance du Soudan font état de morts, de souffrances et de désespoir, alors que le conflit insensé et les violations des droits de l'homme se poursuivent sans qu'aucune fin ne soit en vue", a déclaré M. Türk. "Les armes doivent se taire et les civils doivent être protégés", a-t-il ajouté.

Seif Magango, porte-parole régional du bureau des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré que "le nombre de personnes déplacées (au Soudan) a désormais franchi la barre des 8 millions, ce qui devrait préoccuper tout le monde".

Au début du mois de février, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré à la presse qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit soudanais et a exhorté les généraux rivaux à commencer à parler de la fin du conflit. Il a souligné que la poursuite des combats "n'apportera aucune solution et que nous devons donc y mettre un terme dès que possible".