Tigré : des soldats erythréens accusés d'enlèvements et de vols de bétail

Les troupes érythréennes enlèvent des agriculteurs et volent des centaines de têtes de bétail dans les zones frontalières de la région éthiopienne du Tigré, 15 mois après qu'un cessez-le-feu ait mis fin à la guerre civile dans cette région et ait appelé à leur retrait, selon une note d'aide dont l'Associated Press a eu connaissance.

La note préparée le 31 janvier par le Groupement sanitaire de l'Éthiopie est basée sur une évaluation de deux districts proches de la frontière érythréenne par des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales. Elle fait état de plusieurs cas d'enlèvements et de vols de bétail par les forces érythréennes.

Yemane Gebremeskel, ministre érythréen de l'Information, a nié ces allégations, déclarant vendredi à l'AP que les rapports sur les raids et les enlèvements de bétail étaient "faux".

Lors d'un incident survenu le 22 janvier, huit bergers ont été enlevés avec leurs ânes et leurs chameaux. Lors d'un autre incident, le 6 décembre, six personnes ont été enlevées avec 56 têtes de bétail. Lors d'un troisième incident, le 5 décembre, des soldats érythréens ont volé 100 animaux.

Le document note que plusieurs parties des deux districts frontaliers sont "entièrement occupées ou patrouillées" par l'armée érythréenne, ce qui signifie que les personnes déplacées par le conflit ne peuvent pas retourner chez elles et cultiver leurs terres. Dans de nombreuses régions, l'armée fédérale éthiopienne n'est pas présente et ne protège pas les populations.

Le document fait également état d'au moins 50 morts de faim dans les sous-districts de Shimblina et d'Ademeyti, frappés par la sécheresse et difficiles d'accès pour les humanitaires.

Des centaines de morts de faim se seraient produites dans la région au cours des dernières semaines en raison de la sécheresse et des conséquences de la suspension de l'aide. Les autorités du Tigré avertissent que la situation pourrait déboucher sur une véritable famine.

L'Érythrée était un allié clé du gouvernement éthiopien dans la guerre de deux ans contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), l'ancien parti au pouvoir au Tigré. Ses troupes sont accusées de violations des droits de l'homme, notamment de massacres de civils et d'esclavage sexuel.

L'accord de paix qui a mis fin à la guerre en novembre 2022 prévoyait le retrait des troupes étrangères du Tigré. L'Érythrée n'était pas signataire. Elle occupe toujours plusieurs zones le long de la frontière avec l'Éthiopie, l'une des frontières les plus contestées au monde.

À l'occasion de l'anniversaire du cessez-le-feu, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé les troupes érythréennes à se retirer. "D'autres actions sont nécessaires pour apporter une paix et une stabilité durables au Tigré", a-t-il déclaré.

Bien que le cessez-le-feu ait mis fin à des combats sanglants, sa mise en œuvre a été lente. Peu de progrès ont été réalisés en matière de justice transitionnelle pour les crimes commis pendant la guerre, tandis que le programme de désarmement de centaines de milliers d'anciens rebelles n'a pas encore démarré.

Mercredi, le TPLF a appelé la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement fédéral a réagi jeudi en déclarant que des fonds avaient été promis pour remplir ses engagements.

Depuis la fin de la guerre du Tigré, la violence s'est emparée de l'État voisin d'Amhara, où le gouvernement affronte une armée qui s'était battue à ses côtés contre le TPLF. Jeudi, le parlement fédéral éthiopien a voté la prolongation de l'état d'urgence instauré en août pour réprimer les troubles.