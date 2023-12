Élections en RDC : un "désordre organisé", selon l'archevêque de Kinshasa

L’archevêque de Kinshasa a appelé dimanche soir à la retenue lors de sa messe de Noël, à la suite de ce qu’il a qualifié de « gigantesque désordre organisé » des élections législatives de la semaine dernière.

« Avec enthousiasme, avec détermination, beaucoup d’entre nous sont venus exprimer démocratiquement leurs préférences », a déclaré le cardinal Ambongo à l’assemblée.

« Mais hélas, ce qui aurait dû être une grande célébration des valeurs démocratiques s’est rapidement transformé en frustration pour beaucoup », a-t-il ajouté.

Des retards massifs et un chaos bureaucratique ont entaché les élections de mercredi pour choisir le président, les législateurs des assemblées nationales et provinciales et les conseillers locaux.

Les agents électoraux ont eu du mal à acheminer le matériel de vote aux bureaux à temps ; certains bureaux n’ont pas pu ouvrir du tout et le vote a dû être prolongé jusqu’au lendemain.

Les élections ont été « un gigantesque désordre organisé », a déclaré Ambongo. « Vous en êtes tous témoins. »

Il a également fait référence à des images vidéo montrant une femme agressée pour avoir voté pour l’opposition.

« Comment pouvons-nous descendre si bas ? » , a-t-il dit, demandant quel genre de message de telles images envoyaient au monde.

Environ 44 millions d'électeurs dans ce pays de 100 millions d’habitants et plus de 100 000 candidats en lice pour divers postes. Le président Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat, face à 18 candidats de l’opposition, qui crient à la fraude électorale.

Beaucoup d’entre eux ont dénoncé la manière dont le scrutin s’est déroulé, certains accusant les autorités de fraude électorale « massive ».

Alors qu’un groupe de leaders de l’opposition a appelé à une marche de protestation à Kinshasa mercredi, d’autres font pression pour que le vote soit tout simplement annulé.

Une RDC aussi vaste que l'Europe de l'Ouest et ses infrastructures désastreuses font des élections un défi logistique de taille.

Officiellement, le vote s’est terminé jeudi, mais un responsable électoral dans des régions reculées de l’Est du pays, déchiré par le conflit, a déclaré que certains bureaux n’avaient été ouverts que samedi.

« Pour l’instant, je vous exhorte à faire preuve de prudence et de retenue », a déclaré le cardinal Ambongo.

Samedi, les ambassadeurs de plus d’une douzaine de pays occidentaux ont appelé à la retenue dans une déclaration commune.