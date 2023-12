Présidentielle en RDC : Tshisekedi en tête des résultats partiels

En République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante poursuivait lundi, la publication des résultats partiels de la présidentielle des 20-21 décembre.

Les données portent sur près de 2 millions de votants sur les 44 millions qui étaient attendues aux urnes.

Et Félix Tshisekedi fait la course en tête. Le président sortant recueille plus de 80% des voix. Arrive en deuxième position Moïse Katumbi crédité de 15,18%. Martin Fayulu obtient 1,2%. le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, peine à atteindre 1%. Alors que jusqu’à Noël, le scrutin se poursuivait dans circonscriptions électorales reculées en raison de divers soucis logistiques.

Un vote qualifié dimanche de "gigantesque désordre organisé", par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque. L’opposition de son côté exige l’organisation de nouvelles élections. Le gouvernement avait au lendemain du quadruple scrutin salué pour sa part '' un scrutin globalement positif''.

Le climat politique reste tendu. L'église catholique ainsi que plusieurs chancelleries ont appelé à la retenu.