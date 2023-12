Éthiopie : au moins 79 000 déplacés à cause des inondations

Les fortes pluies qui se sont abattues sur les hauts plateaux du sud et du sud-ouest de l'Éthiopie ont provoqué le débordement de rivières et l'inondation de 34 circonscriptions administratives et de sept îles dans la région de Dasenech Woreda, dans le sud de l'Omo, depuis la fin du mois d'octobre.

''Regardez ceci. Il s'agit d'une inondation causée par la rivière Omo. L'eau s'est retirée, mais elle recouvrait tout le village. Les gens qui vivaient ici ont fui vers un endroit appelé Kelem Hulet, craignant pour leur vie.'', a déclaré Yishak Yakob, responsable de la réponse rapide aux urgences à l'IRC.

L'une des zones inondées est Delerele Kebele, où 150 familles ont construit des abris de fortune après avoir perdu leurs maisons. Lolinga Ashote, se souvient de la nuit où l'inondation a emporté sa maison et son village. ''Les inondations ont commencé la nuit vers 1 heure du matin, accompagnées de fortes pluies. Nous dormions lorsque le niveau de l'eau est monté et a englouti notre maison. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abandonner nos biens et de nous enfuir avec nos enfants.’’, raconte-t-elle.

Des articles non alimentaires ont été distribués aux ménages dans le besoin, grâce à financement de l’Union européenne.

Selon le Comité international de secours (IRC), les inondations ont entraîné le déplacement de plus de 16 000 ménages.

"C'est l'une des régions les plus touchées par la sécheresse, les épidémies et les inondations. Récemment, les fortes pluies qui se sont abattues sur le cours supérieur de la rivière Omo ont affecté ce district appelé Dasenech. Et provoqué le déplacement La majorité de la population, soit environ 79 000 personnes", a déclaré Hencok Ephrem, responsable de la réponse rapide aux urgences à l'IRC.

Après la sécheresse, les populations ont été surprises par des pluies diluviennes qui ont balayé leurs maison et biens.