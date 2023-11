Intempéries au Kenya : reprise du fret ferroviaire à Mombasa

La compagnie ferroviaire nationale du Kenya a annoncé lundi la reprise des services de fret à destination et en provenance de la ville portuaire de Mombasa après leur interruption provoquée par de fortes pluies et des glissements de terrain le long de la région côtière.

La Corne de l'Afrique a connu ces dernières semaines des pluies intenses et des crues soudaines liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de morts, dont au moins 46 au Kenya.

Kenya Railways avait déclaré dimanche qu'un glissement de terrain sur un tronçon de la ligne ferroviaire de fret reliant Mombasa à Nairobi avait entraîné "la fermeture de cet axe à tous les trains de marchandises", précisant que les trains de voyageurs circulaient toujours mais avec des retards.

La compagnie nationale ferroviaire a annoncé dans un communiqué rendu public lundi que le "trafic de trains de marchandises à destination et en provenance de Mombasa a maintenant repris". "Nous travaillons 24 heures sur 24 pour minimiser les retards", a poursuivi Kenya Railways, sans donner plus de détails sur les conséquences de cette interruption.

Mombasa, la deuxième plus grande ville du pays, et sa ligne de fret ferroviaire desservent non seulement le Kenya, mais également les voisins enclavés de la région, notamment l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Rwanda.

L'ONG Save the Children a déclaré jeudi que plus de 100 personnes, dont 16 enfants, étaient mortes et que plus de 700.000 personnes avaient été forcées de quitter leurs maisons au Kenya, en Somalie et en Éthiopie en raison d'inondations soudaines.