Inondations en Somalie : au moins 31 morts et des milliers en danger

Les Somaliens ont les pieds dans l’eau. Les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 31 morts dans le pays . Alors que depuis octobre, cet épisode météorologique a provoqué le déplacement de près d'un demi-million de personnes et causé d’importants dégâts matériel, notamment dans la région de Gedo, dans le sud.

" Les inondations entraînent de nombreux dégâts dans la région et la situation est très préoccupante. La force de l'eau pousse les gens à courir pour sauver leur vie. Certains traversent l'eau en utilisant des tracteurs. nous avons récupéré un cadavre ce matin, et pendant les cérémonies funéraires, nous avons déplacé le corps sur un tracteur. Toutefois, l'une des personnes en deuil a été emportée par les flots sur le chemin du retour et a également perdu la vie'', a déclaré Ahmed Idow, habitant de la région.

Les inondations pourraient mettre en danger la vie de quelque 1,6 million de personnes en Somalie. Alors que et 1,5 million d'hectares de terres agricoles pourraient être détruits.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, a mis en garde jeudi contre "un épisode d'inondation d'une ampleur telle qu'il n'y en a statistiquement qu'un en 100 ans.