Gaza a mis en lumière le fossé grandissant entre l’Occident et les pays du Sud

Jorge Hein, Université de Boston

Le déséquilibre était flagrant : 120 pays ont voté en faveur d’une résolution devant les Nations Unies le 26 octobre 2023, appelant à une « trêve humanitaire » dans la guerre à Gaza. Seuls 14 pays ont voté contre.

Mais les chiffres ne racontent que la moitié de l’histoire ; la manière dont les voix ont chuté a été tout aussi significative. Parmi ceux qui ont voté contre la résolution figuraient les États-Unis et quatre membres de l’Union européenne. Pendant ce temps, environ 45 membres se sont abstenus – dont 15 membres de l’UE, ainsi que le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Japon.

L’isolement de l’Occident a rarement été aussi apparent

En tant qu’érudit qui a écrit sur l’essor du Sud – des pays principalement, mais pas exclusivement, de l’hémisphère Sud qui sont parfois décrits comme « en développement », « moins développés » ou « sous-développés » – ce qui me frappe, c’est le degré de où cette ligne de fracture majeure entre le Nord et le Sud politiques est revenue au premier plan. Cela reflète les forces en place depuis longtemps dans les affaires mondiales.

Alors que les dirigeants de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont été parmi les plus ardents partisans d’Israël pendant la crise, il n’en va pas de même pour les pays non occidentaux.

Les principales puissances émergentes du Sud comptent parmi les nations les plus catégoriques en dehors du monde arabe dans leurs critiques du soutien indéfectible de l’Occident à Israël.

L’Indonésie et la Turquie – qui comptent toutes deux d’importantes populations musulmanes – ont toutes deux vivement critiqué la campagne de bombardements menée par Israël à Gaza, en réponse à la mort de 1 400 Israéliens par des militants du Hamas le 7 octobre.

Mais ils ont été rejoints par les dirigeants du Brésil, de l’Afrique du Sud et d’autres pays du Sud pour adopter une position ferme. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est allé jusqu’à qualifier la campagne à Gaza de « génocide » – un commentaire repris par le gouvernement sud-africain lorsque, le 6 novembre 2023, il a rappelé son ambassadeur en Israël en signe de protestation. Alors que les États-Unis ont utilisé le mot génocide en relation avec l’action de la Russie en Ukraine, l’administration Biden a clairement déclaré que le terme ne s’appliquait pas aux événements actuels à Gaza.

L’arrivée à maturité du Sud global

La réaction internationale à la guerre à Gaza reflète une tendance plus profonde et de longue date de la politique mondiale qui a vu la fracture de l’ordre établi, dominé par les États-Unis et fondé sur des règles. L’influence croissante de la Chine et les conséquences de la guerre en Ukraine – dans laquelle de nombreux pays du Sud sont restés neutres – ont bouleversé les relations internationales.

De nombreux analystes soulignent l’émergence d’un monde multipolaire dans lequel les pays du Sud ont, comme je l’ai écrit, tracé une nouvelle voie active de non-alignement.

Et 2023 a été l’année qui a vu l’arrivée à maturité de ce Sud global plus affirmé.

Une partie de cela est structurelle. En août, Johannesburg a accueilli un sommet du groupe BRICS – un bloc composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – au cours duquel 21 pays du Sud ont posé leur candidature. Six ont été invités à le faire : l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – et ils le rejoindront officiellement en janvier 2024.

Ce groupe BRICS+, composé de 11 membres, représentera 46 % de la population mondiale et 38 % du produit intérieur brut mondial.

En revanche, les principales économies du Groupe des Sept, ou G7, représentent moins de 10 % de la population mondiale et 30 % de l’économie mondiale.

Le 7 novembre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré ses homologues du G7 pour tenter de forger un consensus sur la manière de gérer la crise au Moyen-Orient. S'exprimant au Japon, il a exhorté le G7, dominé par l'Occident, à parler d'une « seule voix claire » sur la crise au Moyen-Orient.

La question est de savoir si les BRICS+ – et plus généralement les pays du Sud – peuvent faire de même, étant donné qu’ils comprennent un ensemble de pays aux systèmes politiques et économiques très différents ?

Le recul de l’Amérique latine

La réaction à la violence entre Israël et le Hamas me suggère que le Sud global est capable de parler, sinon d’une seule voix, du moins d’un chœur qui n’est pas discordant.

Historiquement, de nombreux pays africains et asiatiques ont eu tendance à soutenir la cause palestinienne – l’Indonésie ne reconnaît même pas l’État d’Israël.

Mais ce qui est peut-être plus surprenant a été la forte réaction de l’Amérique latine aux actions d’Israël à Gaza.

En peu de temps, la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël, et le Chili et la Colombie ont appelé leurs ambassadeurs à Jérusalem pour des consultations – un outil diplomatique établi pour exprimer leur désapprobation de la conduite d’un pays.

Le Brésil, en sa qualité de président actuel du Conseil de sécurité des Nations Unies, a présenté la résolution soutenant un cessez-le-feu à Gaza. La représentante permanente du Mexique auprès des Nations Unies, l’ambassadrice Alicia Buenrostro, a appelé la « puissance occupante » d’Israël à cesser ses revendications sur les territoires palestiniens.

Le négationnisme occidental

La question est la suivante : si les pays du Sud s’expriment ainsi sur cette question, l’Occident les écoute-t-il ? Les modes de vote des représentants occidentaux à l’ONU suggèrent que la réponse est « non ».

En retour, cela ne fait qu’ajouter au mécontentement général dans les pays en développement à l’égard de la structure actuelle du Conseil de sécurité de l’ONU et de son manque de représentativité.

Le fait qu’aucun pays d’Afrique ou d’Amérique latine ne figure parmi les membres permanents bénéficiant du droit de veto – par rapport à l’Europe occidentale, représentée à la fois par la France et le Royaume-Uni – a longtemps été une source d’irritation dans les pays du Sud. Il en va de même pour le « double standard » perçu par l’Occident dans les conflits à travers le monde. Alors qu’en Ukraine on parle beaucoup des souffrances humanitaires infligées au peuple ukrainien, il ne semble pas en être de même de ce qui se passe à Gaza, où les autorités sanitaires palestiniennes signalent que plus de 10 000 personnes ont été tuées en moins d’un mois40. % d'entre eux sont des enfants.

Plus généralement, il semble y avoir un certain degré de déni en Occident face au changement tectonique de l’ordre mondial vers un Sud global plus affirmé.

Les commentateurs et analystes occidentaux des groupes de réflexion de Londres et de Washington affirment même que le terme même de « Sud global » ne devrait pas être utilisé – la plupart des critiques contre ce terme étant dirigées vers sa prétendue imprécision, mais aussi parce qu’il contribuerait à une plus grande polarisation internationale.

Pourtant, le terme n’a jamais été censé être géographique. Il s’agit plutôt d’une question géopolitique et géohistorique – et qui prend tout son sens avec beaucoup de dynamisme alors que le Sud global offre une voix alternative à l’Occident, d’abord sur le conflit en Ukraine et maintenant sur Gaza. Et aucun négationnisme occidental ne pourra le bloquer.