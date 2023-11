Veillée aux chandelles à Tel-Aviv un mois après les attaques du Hamas

Avec des prières, de la musique ou des bougies allumées, Israël a observé un jour de deuil mardi pour commémorer le premier mois de guerre contre le Hamas, qui a commencé après une attaque du groupe islamiste qui a fait jusqu'à présent plus de 1 400 morts, 5 400 blessés et plus de 230 otages du côté israélien.

À 11 heures, heure locale (10 heures GMT), les Israéliens ont observé une minute de silence dans tout le pays, un rituel similaire à celui observé le jour du souvenir de l'Holocauste et le jour des soldats tombés au combat, sauf que cette fois-ci, les sirènes d'alerte aérienne, qui depuis le début de la guerre ont été activées quotidiennement dans différentes parties d'Israël pour signaler les tirs de roquettes en provenance de Gaza, n'ont pas été déclenchées.

Au mur des lamentations de la vieille ville de Jérusalem, l'un des lieux les plus sacrés du judaïsme, une prière de masse a été organisée pour le retour des otages, au cours de laquelle a été allumée une torche qui fera le tour de plusieurs capitales du monde à partir de demain.

En outre, les drapeaux israéliens ont été mis en berne tandis que les familles des victimes chantaient l'hymne national pour dénoncer le massacre du 7 octobre.

Plus tôt dans la journée, quelque 3 000 miliciens du Hamas ont franchi la barrière frontalière de la bande de Gaza et ont fait irruption dans des villages israéliens voisins, où ils ont massacré quelque 1 400 personnes, pour la plupart des civils qui célébraient le shabbat chez eux ou qui participaient à un festival de musique en plein air, et ont enlevé plus de 240 personnes, dont 239 se trouvent toujours dans l'enclave palestinienne.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée par une milice en Israël depuis la création du pays en 1948, ce qui a déclenché l'offensive israélienne la plus meurtrière dans la bande de Gaza, où les bombardements incessants et les incursions terrestres ont fait au moins 10 328 morts parmi les Palestiniens, dont 70 % d'enfants, de femmes et de personnes âgées, ainsi que près de 26 000 blessés, 1,5 million de personnes déplacées et 2 450 disparus, dont 1 350 enfants ensevelis sous les décombres.

"Un succès extraordinaire"

"Il y a un mois, lors d'un massacre choquant, le Hamas nous a attaqués et nous a frappés durement. En ce jour terrible, nous avons échoué dans notre mission", a reconnu Yaron Finkelman, commandant en chef du commandement sud de l'armée israélienne, annonçant que "pour la première fois depuis des décennies, les forces de défense israéliennes se battent au cœur de Gaza City", la principale ville de l'enclave palestinienne.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi que l'offensive militaire était un "succès extraordinaire".

"Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter, nous avons l'intention de continuer jusqu'à la fin", a-t-il souligné, alors que la pression internationale s'accroît pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza, où les civils vivent dans des conditions de surpopulation, d'effondrement des hôpitaux et de pénurie d'eau potable, de nourriture, de médicaments, d'électricité et de carburant.

Les événements commémoratifs en Israël ont débuté lundi par une cérémonie organisée par le ministère de la défense au Mont Herzl de Jérusalem, le plus grand cimetière militaire d'Israël, où ont été dévoilés les noms nouvellement gravés des 394 soldats, policiers, membres des services de renseignement et gardes civils tués pendant la guerre.

Ballons jaunes

Mardi, dans les ruelles en pierre de la vieille ville de Jérusalem, les visages des otages, de 27 nationalités différentes et comprenant des bébés, des enfants, des personnes âgées et des femmes, ont été projetés dans les rues.

En outre, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement de Jérusalem avec des banderoles et des drapeaux israéliens pour exiger la libération des otages.

Pendant ce temps, sur les places centrales de toutes les grandes villes, des bougies blanches ont été allumées en mémoire des personnes tuées, et l'orchestre philharmonique a participé à une cérémonie commémorative au centre culturel de Tel-Aviv, retransmise en direct.

L'université de Bar Ilan, dans la banlieue de Tel Aviv, a lâché des ballons jaunes, un pour chaque otage du Hamas, tandis que dans la ville de Ranana, des rubans jaunes ont été distribués pour la même cause.