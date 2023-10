Tanzanie : le Serengeti élu meilleur parc animalier d'Afrique 2023

L'édition 2023 du ''meilleur parc animalier'' du continent vient de livrer son verdict. Et c'est un habitué du prix qui a été sacré une nouvelle fois.

Et au final, c’est presque toujours le parc national de Serengeti qui gagne. Situé au Nord de la Tanzanie, à 255 km d’Arusha, Serengeti a remporté le prix du meilleur parc d’Afrique 2023. C’est la sa cinquième victoire depuis la création de la récompense en 2019.

Le parc de Serengeti qui s’étend sur 15 000 km2 abrite plus de 4 millions d’animaux. Dont les espèces des big five : Lion, éléphant, rhinocéros, léopards et buffle.

Il doit notamment sa réputation par la ‘’ migration annuelle de sa faune. Entre janvier et juillet de chaque année en effet, des animaux se déplacent entre la Tanzanie et le Kenya en quête de pâturages et des points d’eau.

Créé en 1951, le parc de Serengeti. Sa création avait provoqué le déplacement des populations maasaï- vers les terres de Ngorongorro. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.